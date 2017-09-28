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《MCGEEVER专栏》民间部门将杀回债市 无需担心央行缩表
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2017年9月28日 / 凌晨5点12分 / 20 天前

《MCGEEVER专栏》民间部门将杀回债市 无需担心央行缩表

2 分钟阅读

资料图片：2013年10月，纽约证交所门外的华尔街指示牌。REUTERS/Carlo Allegri

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦9月28日 - 随着各大央行准备解除用来应对危机的刺激措施，债券收益率应该上涨。因为这些最终买家--其实也是第一买家--要撤出市场了。

至少理论上是这样。但随着这10年来被排挤出去的民间部门准备撸起袖子杀回来，情况可能不会像想象的那样。

自从G4集团央行在2007-09年危机之后掀起量化宽松大潮之后，他们在债市的集体参与度大幅上升了，而私营部门的集体参与度下降了。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)、欧洲央行、英国央行和日本央行的资产负债规模总计约14万亿美元，其中只有不到10万亿美元是传统的政府债券。

在金融危机之前，这些央行间持债规模仅略高于1万亿(兆)美元，而且只是美联储和日本央行。假如(而且是很大的疑问)回到危机前的状况，民间部门将会有很多债券要吸纳。

“证据表明市场可以相对较好地适应量化宽松(QE)的解除，部分原因在于有预期认为，部分缩表可替代激进的升息，”美国外交关系协会(CFR)高级研究员、前美国财政部经济学家Brad Setser表示。

德意志银行首席国际经济学家、前国际货币基金组织(IMF)经济学家Torsten Slok称，在欧洲央行介入市场时，美国投资者大批抛售欧洲的债券。

他认为，民间部门投资者被挤出主权债市场，进入到公司债和高收益债等风险相对更高的资产，相对于没有QE的情况，他们目前所持政府债规模处于低配状态。

图表：主权债所有者情况 tmsnrt.rs/2y9NdVk

所以，尽管QE已经推动收益率跌至历史低位--在日本和欧洲指标收益率低于零，但民间部门早已准备就绪，唯一的问题就是在什么价位出手。

养老和保险基金的资产和负债必须相匹配。他们的投资展望更加长期和保守，因此公债正符合这个标准，他们对债券的买需对价格相对敏感。

民间部门--养老和保险基金、国内及外资银行、家庭及其他金融机构--在G4主权债市场中的份额下降，但每个地区的情况又不一样。

在美国，美债在美联储资产负债表中长期以来占很大比重。确实，目前美联储在债市中的占比低于危机前水平，因为尽管有QE，但不断膨胀的财政赤字导致债券发行量大大增加。

所以说，民间部门根本就没有被挤出美国公债市场。

美联储在退出QE方面也遥遥领先于其他央行。美联储的资产负债表规模三年来保持稳定，并且下个月将开始缩表，逐步减少债券到期回收资金再投资规模。

当美联储资产负债表在2014年末停止扩张时，美国10年期公债收益率在2.40%左右。当美联储在2015年12月开始加息时，该收益率约为2.20%。后来经过三次加息，以及发布缩减刺激的明确计划，该收益率如今为2.25%。因此，显而易见的是债市并未崩跌。

欧洲则是一副截然不同的境况。欧洲央行持有2万亿欧元政府公债，相当于欧元区流通债券的近四分之一。2007年时其持债规模不到3,000亿欧元，或相当于流通债券规模的5%。

危机爆发前，英国央行所持英国公债甚至更少，实际差不多为零，超过90%的公债都由国内和海外民间投资者持有。唯一的官方持债者就是外国央行。

目前，英国央行持有约25%的公债。如果把外国央行的外汇储备考虑进去，那么只有约70%的英国公债在民间投资者手中。

美国投资者对欧洲债券需求图表： tmsnrt.rs/2yH3zBT (完)

编译 王颖/刘秀红/王兴亚/李爽 审校 高琦/龚芳/孙茉莉

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