FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《MCGEEVER专栏》英国投资者9月卖超英债创一年来最高 给政府敲醒警钟
频道
专题
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
半岛局势
特朗普料借亚洲之行就朝核问题向习近平施压
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
深度分析
焦点：特斯拉推迟Model 3量产时间且创史上最大季度亏损 股价重挫
美国不参与的TPP谈判接近尾声
国际财经
美国不参与的TPP谈判接近尾声
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#国际财经专栏
2017年11月1日 / 早上6点08分 / 1 天前

《MCGEEVER专栏》英国投资者9月卖超英债创一年来最高 给政府敲醒警钟

撰稿 Jamie McGeever

2 分钟阅读

路透伦敦11月1日 - 英国利率眼看要进行逾10年首次上调，而投资者则以一年来最快速度抛售英国公债，这种组合有可能导致英国未来几年的偿债成本增加数十亿英镑。

资料图片：2008年3月，伦敦，英国央行大厅地面上由马赛克铺成的英镑货币符号。REUTERS/Luke MacGregor

英国央行周一公布的数据显示，9月份国内投资者卖超英债237亿英镑，创下去年9月份卖超361亿英镑以来的最大规模。

这是自英国央行开始追踪相关资金流的35年以来，英国国内投资者第四大月度卖超规模。在英退模式不确定犹存的背景下，即便考虑到赎回规模异常高的情况，9月份的数据也足以给政府敲醒警钟。

尤其是考虑到这意味着未来五年债务再融资成本额外增加110亿英镑。

英债持仓月度变动图：tmsnrt.rs/2z1MllL

这波抛售出现的时机，正是英国央行态度突然转向鹰派，令市场猝不及防，迫使投资者重估英国利率预期之时。

英国央行在9月14日表示，如果经济增长和物价压力继续上升，未来几个月可能加息。这是迄今为止，英国对于实施2007年7月以来的首次加息发出的最明确信号。

受此影响，利率预期和英债收益率都跳升。英国货币市场目前反映出，英国肯定将在今年年底前升息25个基点，并预期明年年底前再以类似幅度升息一次。

升息幅度或许不大，英国利率水平或许也仍很低，但在9月14日以前，交易商原本是押注英国央行将把处在纪录低位的0.25%的指标利率维持到至少2019年初，也就是英国预定要退出欧盟的时间。

长期和短期英债收益率都已跳涨，两年期券收益率在上周触及0.5%，为2016年6月脱欧公投以来首见。

目前的问题是：即将到来的升息是央行的“一次性行动”吗？抑或将公投后的那次降息撤销，将成为央行长期对抗通胀的紧缩周期起点吗？

不管是哪一种情况，政府都将为此付出代价。

现有债务清偿成本没有变化。但根据预算责任办公室(OBR)，在其他方面不变的情况下，债券收益率每上升100个基点，未来五年新债的利息支付就会增加110亿英镑。

如果公债收益率较3月时的水平高出25个基点，利息支付则增加28亿英镑。若公债收益率上升50个基点，政府面对的额外成本将为55.5亿英镑。

这些预估基于公债收益率与今年3月的对比情况。今年3月是OBR发布上次预测的时间。两年期公债收益率目前在0.45%，较当时高出35个基点；10年期公债收益率则上升约30个基点至1.35%。

当然，不能孤立地看待一个月的数据，因为它们可能因独特的外部变化或异常极端的季节性因素而被扭曲。

周一的数据显示，国内对英国公债的持有量锐减，可能是受9月320亿英镑的赎回影响，这是今年最大规模的赎回。以往，也曾有三个月份赎回规模明显增高，分别是2016年9月、2013年3月和2012年3月。

英国退欧公投以来公债持仓变化情况：tmsnrt.rs/2z24sYC

但即便把发债日程的影响考虑在内，比如当债券到期时没有立即再投资于新债，9月的抛售规模仍然很大。政府不会想让这种情况变成一种趋势。

(完)

编译 刘秀红/高琦/侯雪苹；审校 蔡美珍/张涛

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below