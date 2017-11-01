《MCGEEVER专栏》英国投资者9月卖超英债创一年来最高 给政府敲醒警钟

路透伦敦11月1日 - 英国利率眼看要进行逾10年首次上调，而投资者则以一年来最快速度抛售英国公债，这种组合有可能导致英国未来几年的偿债成本增加数十亿英镑。

资料图片：2008年3月，伦敦，英国央行大厅地面上由马赛克铺成的英镑货币符号。REUTERS/Luke MacGregor

英国央行周一公布的数据显示，9月份国内投资者卖超英债237亿英镑，创下去年9月份卖超361亿英镑以来的最大规模。

这是自英国央行开始追踪相关资金流的35年以来，英国国内投资者第四大月度卖超规模。在英退模式不确定犹存的背景下，即便考虑到赎回规模异常高的情况，9月份的数据也足以给政府敲醒警钟。

尤其是考虑到这意味着未来五年债务再融资成本额外增加110亿英镑。

英债持仓月度变动图：tmsnrt.rs/2z1MllL

这波抛售出现的时机，正是英国央行态度突然转向鹰派，令市场猝不及防，迫使投资者重估英国利率预期之时。

英国央行在9月14日表示，如果经济增长和物价压力继续上升，未来几个月可能加息。这是迄今为止，英国对于实施2007年7月以来的首次加息发出的最明确信号。

受此影响，利率预期和英债收益率都跳升。英国货币市场目前反映出，英国肯定将在今年年底前升息25个基点，并预期明年年底前再以类似幅度升息一次。

升息幅度或许不大，英国利率水平或许也仍很低，但在9月14日以前，交易商原本是押注英国央行将把处在纪录低位的0.25%的指标利率维持到至少2019年初，也就是英国预定要退出欧盟的时间。

长期和短期英债收益率都已跳涨，两年期券收益率在上周触及0.5%，为2016年6月脱欧公投以来首见。

目前的问题是：即将到来的升息是央行的“一次性行动”吗？抑或将公投后的那次降息撤销，将成为央行长期对抗通胀的紧缩周期起点吗？

不管是哪一种情况，政府都将为此付出代价。

现有债务清偿成本没有变化。但根据预算责任办公室(OBR)，在其他方面不变的情况下，债券收益率每上升100个基点，未来五年新债的利息支付就会增加110亿英镑。

如果公债收益率较3月时的水平高出25个基点，利息支付则增加28亿英镑。若公债收益率上升50个基点，政府面对的额外成本将为55.5亿英镑。

这些预估基于公债收益率与今年3月的对比情况。今年3月是OBR发布上次预测的时间。两年期公债收益率目前在0.45%，较当时高出35个基点；10年期公债收益率则上升约30个基点至1.35%。

当然，不能孤立地看待一个月的数据，因为它们可能因独特的外部变化或异常极端的季节性因素而被扭曲。

周一的数据显示，国内对英国公债的持有量锐减，可能是受9月320亿英镑的赎回影响，这是今年最大规模的赎回。以往，也曾有三个月份赎回规模明显增高，分别是2016年9月、2013年3月和2012年3月。

英国退欧公投以来公债持仓变化情况：tmsnrt.rs/2z24sYC

但即便把发债日程的影响考虑在内，比如当债券到期时没有立即再投资于新债，9月的抛售规模仍然很大。政府不会想让这种情况变成一种趋势。

(完)