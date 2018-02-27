《MCGEEVER专栏》投机客对美联储很快升息的押注创纪录高位

(本文作者Jamie McGeever为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦2月26日 - 对冲基金和其他投机客对美国利率上升的短期押注创纪录最大规模，显然表明本月稍早出现的“世界末日般”市场动荡几乎已完全消退。

芝加哥期货交易所的最新持仓数据显示，投机客也慢慢开始重建对美国股市波动率将下降的押注，这可能给全球风险资产提供又一个支撑。

这种重现的平静感能持续多久，仍需拭目以待。但快钱投资界已迅速回归“金发女孩”情景，即美国经济稳健增长逐渐加大通胀压力及升息的必要性。所有这些都将处在一个市场波动率较低的环境下。

全球市场在数周前陷入混乱，当时美国薪资增长数据令市场担心，美联储已落后于形势，或许需要比之前预期快得多的速度来上调借款成本。

不久后，波动率创纪录地上涨，全球股市缩水4万亿美元。讽刺的是，这突然带来了美联储可能会推迟或减缓升息周期的可能。

芝加哥期货交易所(CBOT)和芝加哥期权交易所(Cboe)最新仓位数据显示，利率预期稳步回归正轨。实际上，他们的预期从来都没有真的偏离。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，2月20日止当周，欧洲美元利率期货投机性净空仓规模升至365万口合约的纪录高位。

相比此前一周增加了逾24.5万口合约，为净空仓连续第六周增加。接下来一周的数据只要进一步增加41,934口，就将意味着2月对升息的押注导致空仓创纪录最大月度增幅。

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持有一项资产的空头仓位实际就是押注其价格下跌。在利率和债券市场，价格和收益率走势相反，因此空仓实际是押注举债成本上升。

货币市场显示，美联储3月20-21日政策会议决定升息已几乎是板上钉钉。那将是当前周期的第六次升息，市场预期今年还会再有两次升息。

3月会议也将是鲍威尔本月接替叶伦担任主席一职后的首次政策会议。市场也将仔细解读周二鲍威尔在美国众议院金融服务委员会发表的半年度证词陈述。

CFTC最新数据还显示，投机客继续削减本月稍早VIX期货创下纪录高位的多仓规模。本月稍早时，波动率衍生品剧震引发了美股创下六年来最大跌幅。

截至2月20日为止的一周，投机客减持15,013口净多仓合约；前一周已减少了11,255口，连两周减仓使得VIX期货部位从2月6日的纪录高位85,818口下降至59,550口。

VIX指数的标普500指数隐含波动率周五收盘报在17%下方，接近这个华尔街“恐慌指数”推出近30年来的中值水准。

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标普500指数隐含波动率在去年下半及1月时多位于10%下方，仅于2月5日当天飙升至50%以上，创历年来单日最大涨幅。

随着隐含波动率消退，标普500指数也反弹回升。指数较2月9日低点上扬8.5%，但仍较1月26日所创纪录高位低逾4%。

对冲基金2月收益数据尚未出炉。本月稍早波动率急升，预料将提振对冲基金的获利，如此一来该基金将有个相当好的开局。

根据基金行业追踪公司Eurekahedge，宏观基金、商品交易顾问(CTA)及期货管理基金1月份都表现不错。他们的交易都大量涉及利率及波动率合约。

商品交易顾问/期货管理基金1月份报酬率为3.25%，创三年来最佳单月表现；而宏观基金报酬率则为1.74%，亦为2009年7月以来最佳表现。(完)