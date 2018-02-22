（更正）《MCGEEVER专栏》股市波动率和投资回报相关性？ 为零！

（更正：译文第七段有误，改为“但2月5日VIX突破50%”，非“但2月5日VIX上涨逾50%”。第11段改为“未来一年股市回报”，非“明年股市回报”。本文作者Jamie McGeever为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点。）

路透伦敦2月21日 - 以某些标准衡量，近来市场波动率飙升状况为有史以来最为剧烈之一，但其对几个月后投资者回报的影响却是为零。真的为零。

这是依据瑞士信贷年度全球投资回报展望而得出的结论。这份250页的巨作分析了自1900年以来的世界投资趋势，可谓长期市场模式方面的“圣经”。

他们的建议是坚持下去，挺过眼前这次动荡，静候股市重拾涨势。过去118年股票的平均表现始终都比债券和现金要好。

事实上，本月稍早让全球股市蒸发掉4万亿美元市值的这次动荡，已经在消退。这项研究发现，在今年“惊悚2月”之后，波动率指数(VIX)只花了七个交易日便重返平均值。

1986年以来，危机导致美国股市隐含波动率飙升的情况有13次。该项研究发现，今年2月这次是波动率回归均值最快的一次。这13次平均需要的时间是92个交易日。

reut.rs/2EUX1Fx

有华尔街“恐慌指数”之称的波动率指数(VIX)长期平均值是20%。该指数之前多月均处于约10%甚至更低的纪录低位。根据该报告，2017年为记录中波动率第五低的一年。

reut.rs/2sMieNa

但2月5日VIX录得最大单日涨幅并突破50%，为2008年危机以来第二次出现这种情况。

全球股市重挫10%，突然之间，危机过后期间市场不断创新高的“金发女孩”时代以及波动率超低时期可能行将结束。但瑞士信贷研究显示，历史经验表明情况并非如此。

这次隐含波动率跳升，可以相当准确地预示未来一个月、两个月、甚至三个月的实际波动率，但对于三个月之后的实际波动率则无参考意义。

“波动率提醒人们股市有风险...但也不必真的太在乎波动率变动，”这份报告的共同作者Paul Marsh表示，“VIX并不能预测回报。”

该研究显示，未来一年股市回报与上一周的VIX变动没有相关性。衡量相关性的一个统计指标被称作“R方”，该指标为零时表示没有相关性，为1时表明100%相关。

“我想这是我们所做的回归(分析)中，首次得出R方为0.000，意味着完全不相关，”Marsh说。

自1986年以来，VIX较前周至少上涨20%这样的小插曲出现过197次，有87次涨幅超过30%，涨幅超过40%和50%的分别有46和22次。

报告显示，随后一年美股回报率分别为12.6%，10.8%，10.2%和12.5%。

在市场突然出现波动时，投资者或许应该记住这一点，但如Marsh指出的那样，他们本能地会寻求避险。本月稍早便是这种情况，据美林美银，截止2月7日一周，共同基金投资者从全球股票基金撤资306亿美元，规模创纪录。

不过如果你着眼长线，那么相较债券或者现金，股市还是一个相对不错的押注，但这并非意味着未来几年回报率会上升，事实上，实质利率偏低应会压低回报。

reut.rs/2EZM0TG

自1900年以来，该研究报告追踪的22个国家的股市表现都好于债市和现金。自1900年以来全球股市每年的实际回报年率为5.2%，债市和现金则分别为约2%和0.9%。

股票风险溢价(即股票实际回报率减去现金实际回报率)自1900年以来平均达4.3%左右。但此项研究显示，未来20年该溢价料将降至3.5%左右。

“当实质利率处在低位时，预期回报也会降低，”报告指出。(完)