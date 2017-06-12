《MCGEEVER专栏》特雷莎·梅“强大稳定”口号梦碎大选 可能成为英镑魔障

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦6月9日 - 英国经济增长放缓，距离退欧谈判正式开始也仅仅几天之遥，这场没有决定性结果的选举，给英国政局带来不确定性。对于英镑而言，没有比这更糟的了。

虽然悬峙议会导致软退欧的可能性加大，长远来看可能支撑经济和英镑。但短期内投资者应当预期英镑波动加大。

首先，脑补一些背景信息。在人们记忆中，这场英国政治史上第二大失算事件对市场的影响较第一次要小得多。

去年英国退欧公投造成英镑大跌，跌幅创下自浮动汇率制开始实施的40多年来最大。英镑兑美元暴跌10%。

当时英镑隐含波动率触及纪录水平，甚至高于2008年全球金融危机时的水准，迫使英国央行总裁卡尼站出来安抚市场。几周后，英国央行重启量化宽松并降息至纪录新低0.25%，以缓解不断升温的经济疑虑。

周五迄今英镑对此反应无力。英镑跌约2%，英镑/美元一个月隐含波动率升至1月以来最高。卡尼料不会就此对全国发表讲话。

但投资者对英镑建立了更高的风险溢价。一个月英镑/美元和欧元/美元的隐含波动率之差升至3.75，为10月以来最高。

以历史走势来看，英镑隐含波动率比欧元低。自1999年欧元面世以来，英镑/美元波动率除了几次短暂的上升外，基本都低于欧元/美元。2008-10年期间以及去年英国退欧公投以来的多数时间是例外。

甚至近在4月，英镑/美元与欧元/美元波动率之差创2015年以来最低，之后特雷莎·梅宣布提前大选后立即反弹。由于经济和政治不确定性上升，英镑/美元波动率可能保持升势。

若将欧元/英镑与欧元/美元波动率做比较，这种趋势更加明显。自1999年以来，欧元/英镑波动率几乎一直低于欧元/美元。例外情况同样也出现于去年6月，而且最近几周二者的波动率之差再度明显扩大。

“英镑波动率是最高的，”野村的Jordan Rochester表示。

**是否会重新跌向1.20美元？**

几乎没有迹象暗示这种波动率溢价将会下降。根据经济合作暨发展组织(OECD)本周发表的全球展望，明年英国经济增长率将放缓至1%，在报告涉及的全部32个国家中排名几乎垫底，仅优于意大利。

更糟的是，英国将是这32个国家中唯一一个从2014至2018年连续四年增长放缓的国家。许多经济学家表示，选举的乱局可能危及企业投资与消费者支出，使得经济前景风险稳居下档。

政治面背景可能更难说服海外投资者应继续帮助弥补英国巨大的经常帐赤字。英国经常帐赤字之高在发达国家中位居前列，意味着要依赖英国央行总裁卡尼所说的“陌生人的善意”来平衡收支。

去年英国的经常帐赤字与GDP之比为4.4%，意味着英国需要大约1,000亿美元的海外资金。但迹象表明海外资金流入可能正在放缓。

英国退欧的不确定性铸就了黯淡的经济预期。从政治角度而言，这种不确定性现正演变为一种纷乱。

特雷莎·梅承诺要以一个“强大而稳定的”政府带领英国走过退欧，却被选民“打脸”。特雷莎·梅已表态不会辞职，但惨痛的选举结果还令她大伤元气，特雷莎·梅下台可能只是时间问题。但是换谁？是硬退欧分子还是软退欧分子？这其中究竟有没有区别？

鉴于执政的保守党没有取得议会绝对多数的优势，今年稍晚英国很有可能不得不再度举行大选，这有可能强化不断增长的英镑政治风险溢价。

英国退欧谈判在此背景之下，将于6月19日正式启动。不管英镑走哪条路，分析师称英镑跌向1.20美元的可能性看上去越来越大，而有关软退欧的预期或将推动英镑回升到1.30美元之上--这将是一条坎坷的路。

短期英镑/美元和欧元/美元波动率之差： tmsnrt.rs/2sj87hQ

长期英镑/美元和欧元/美元波动率之差： tmsnrt.rs/2sSmQgP

短期欧元/英镑和欧元/美元波动率之差： tmsnrt.rs/2rlGmQC

长期欧元/英镑和欧元/美元波动率之差： tmsnrt.rs/2sjmzX9 (完)