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《MCGEEVER专栏》英镑反弹乐了英国央行 苦了英国股市
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2017年9月14日 / 凌晨4点31分 / 1 个月前

《MCGEEVER专栏》英镑反弹乐了英国央行 苦了英国股市

2 分钟阅读

资料图片：2015年3月，伦敦，一枚面值2英镑的硬币。REUTERS/Suzanne Plunkett

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦9月13日 - 英镑兑美元本周反弹至一年高位，对英国央行可能是个好消息，但对英国股市投资人则不然。

英镑贸易加权汇率也升至六周高点。英镑的回升或许有助减轻蠢蠢欲动的物价压力。英国最新通胀率已升至2.9%，远高于英国央行的2%目标。

但以英镑走势来看，对打击通胀有利的好消息，就是对英股富时100指数.FTSE不利的坏消息。

富时100指数成份股的海外曝险程度在主要股指中名列前茅，成份股约有70%的获利来自海外。自英国退欧公投以来的整体英镑走跌期间，每出现英镑反弹时，富时指数表现便会相应落后。

去年8月底至9月初，英镑贸易加权汇率连续三周走升，富时指数下跌约4%。同期间，MSCI明晟全球市场指数跌幅仅有2.5%。

此后英镑走强的区间还包括：去年11月份(富时指数跌3%，MSCI明晟全球涨2%)、今年3月中旬至4月底(富时指数跌3%，MSCI明晟全球涨1.5%)以及过去三周(富时指数跌1%，MSCI明晟全球涨2.5%)。

图表：英镑与英国富时100指数表现 tmsnrt.rs/2jpRPjB

图表：英镑与MSCI明晟全球股市指数 tmsnrt.rs/2f60DK0

英国富时100指数最近下跌，MSCI明晟全球股市指数则涨至纪录高位，两者形成鲜明对比。

英镑尽管近期有所上涨，但自英国退欧公投以来，英镑仍兑欧元下跌15%，贸易加权指数下跌12.5%。其他方面都不变的情况下，英镑贬值15%意味着富时成分股企业获利跳增15%。

英镑因公投驱动的大幅贬值令富时指数所受冲击降至最低。该指数在公投过后不到一周时间便恢复了平静。

但英镑在公投之后的持续走软意味着，持有英国股票但未作对冲的欧元区基金经理仍在挣扎。英退公投以来，以欧元计，富时指数较欧元区指标股指Eurostoxx 50的表现低15%还多。

图表：英国与欧元区股市表现比较 reut.rs/2jpitJs

英镑自去年退欧公投以来的疲软走势，让英国央行决策高层大伤脑筋。官员原本认为弱势英镑所带来的通胀率跳升只是一时现象，但若英镑进一步走贬，央行的看法可能改变。

英镑续贬可能将通胀率推升至3%以上，进一步打压英国民众实质收入及消费者支出。英国经济增速已在欧盟垫底，若为了压抑通胀而升息，想必很难获得支持，但可能有更多央行官员很想放手去做。

英镑的这波最新走势，加上周三公布的疲软薪资数据，无疑将在周四英国央行政策会议上备受关注。一般预期英国央行将维持利率于纪录低位0.25%。

英镑回稳或缓慢走高，或许让总裁卡尼等一班英国央行官员松了一口气，但也让一朵乌云飘向富时指数。(完)

编译 蔡美珍/刘秀红；审校 张若琪/杜明霞/张荻

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