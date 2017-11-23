《MCGEEVER专栏》即便走谨慎升息路线 美联储也是如履薄冰

撰稿 Jamie McGeever

资料图片：2015年11月，图为使用哈萨克斯坦硬币摆出的美元货币符号。REUTERS/Shamil Zhumatov

路透伦敦11月22日 - 经济成长和企业获利看来十分稳健，失业率处于数十年最低，也没什么通胀可言，所以美国经济和全球市场会对美国再升息两、三次泰然处之吗？

也许不会。

美国家庭债务从没有这么高过，主要受创纪录水平的汽车贷款和助学贷款推动。而金融市场--华尔街、全球股市以及高收益率“垃圾”债--已经涨得相当夸张，有些已经是前所未有的程度。

美国家庭债务图表：reut.rs/2ApUX6M

或许只要稍稍再紧缩一下，这些涨势就会中断。

今年全球市场大好形势的第一道裂痕出现在本月稍早。高收益率债券的抛盘扩散到华尔街和其他交易所，波动率大幅上升，美债收益率曲线则被进一步压缩，呈现出10多年来最平的状态。

美银美林全球垃圾债指数连续两周下滑，为一年来首见。根据该行数据，投资者在截至11月14日当周从高收益基金撤出68亿美元，赎回规模创史上第三大。

值得记住的是“高收益”债券的收益率实际上却很低。全球高收益债券收益率近期跌至5%以下，欧洲此类债券的收益率几乎跌破2%。这意味着欧洲非投资级公司债收益率已经低于美国公债收益率。

可以看到这些市场有多容易受到加息影响，尽管美国联邦储备委员会(FED/美联储)在尽全力确保当前紧缩周期成为史上沟通最顺畅、步伐最缓慢的一次。

问题是，美联储不知道中性利率应当是多少。中性利率是经济维持趋势增长率时的利率水平，低于这一水平可能鼓励冒险投资和借款，但高于这一水平可能对企业、家庭和增长不利。

美联储认为中性利率在2.75%-2.80%左右，低于6月时认为的3%，较2015年初的预期则低100个基点。说不定以后还会更低。

自2015年12月以来，美联储进行了四次加息，每次25个基点，并且预计未来几年将继续渐进式加息以刺激经济和市场。

欧洲最大资产管理公司之一--东方汇理集团投资长Pascal Blanque认为，美联储面临高估中性利率的非对称风险。Pascal Blanque管理着1.4万亿欧元(1.65万亿美元)的资产。

“他们如履薄冰，”Blanque警告称，在美国经济看似坚实的周期性情势表面下，潜藏着经济脆弱性。

纽约联储上周公布的一项研究便凸显出其中的一些潜在弱点。第三季美国家庭债务增加1,160亿美元至12.96万亿的高点，比2008年第三季创下旧纪录高位上升了2,800亿美元，或许这不是什么好事。

抵押贷款如今虽低于2008年的水准，但汽车贷款和信用卡债务则是相对更高。报告显示，这两个领域的违约率在上升。

伦敦大学金史密斯学院经济学高级讲师Johnna Montgomerie表示，美联储目前正在尝试和2004-06年时期相同的高难度挑战--在利率逐步上调的同时，寄望家庭债务能够维持足够增速，以推动经济更广泛增长。

但与上次一样，这是一个注定失败的行动。家庭已经变得依靠举债来维持生活水平，正如决策者已经变得仰赖家庭债务来维持经济成长。

“两种情况都是不可持续的，”Montgomerie表示，并指出要想减少家庭债务而不触发经济衰退，这几乎是不可能的。“保持经济成长的唯一办法是增加债务，而遏制经济成长的则是偿还债务。这是一个债务陷阱。”

当然，债市目前看来也不相信美联储能够摆脱这个陷阱。公债收益率曲线目前呈现10年来最平坦状态，表明经济在过去八年中的强劲扩张即将失去动力，甚至更糟。当前距离收益率曲线倒挂仅咫尺之遥，而收益率曲线倒挂是预示经济衰退将至的一个典型(且异常准确)的迹象。

近期收益率曲线趋平的速度一直令人瞩目，自11月初以来利差已经收窄20个基点。照这样的速度，明年1月收益率曲线便将倒挂，美联储或许也将明白自己的处境其实有多么危险。(完)