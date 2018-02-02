《MCGEEVER专栏》逾40年最松的美国金融条件闪烁红灯...抑或绿灯大开?

路透伦敦2月1日 - 金融危机的10年之后，全球终于在收紧货币政策；美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始升息，其他多个央行也慢慢关上刺激的阀门。

尽管货币政策“正常化”正在进行中，但仍有明显的异常之处闪着红灯，让美联储和各地央行的官员警惕：目前的金融条件比40多年来任何时候都要宽松。

但从投资者的角度来看，闪烁的却是绿灯，而非红灯。鉴于信贷成本仍如此低廉且容易获得，增长如此强劲，波动率和通胀率如此之低，为什么不买进股票等风险较高的资产？

芝加哥联邦储备银行的全国金融状况指数(FCI)最新报负0.94，为1976年4月以来最低。高盛美国金融状况指数目前也处于1990年1月该指数开始编纂以来的最低水平。

这两项指数都是外界广泛用来衡量美国--近似全球的风向标--金融条件的指标。

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“目前美国金融状况与以往一样支持经济增长，”高盛分析师团队在周四的报告中写道。

这是股市等市场飙涨的写照。越来越多的观察人士称，股市开始看起来像有泡沫存在。事实上，股价与美元汇价、收益率曲线斜率及信用息差等其它变量，都是高盛金融状况指数的组成部分。

美股刚刚创下了20年来最佳的1月表现，在此期间迭创新高，录得了未出现5%回调的历来最长连涨期。与此同时，投资者投入全球股票基金的资金也达到纪录高位。

直到最近，债券收益率还处在历史最低水平。目前的债券收益率仍相当低，发达经济体价值数万亿美元主权债的收益率仍为负值。

**泡沫区域**

“现在有两个泡沫：一个在股市，一个在债市，”前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席格林斯潘周三对彭博电视称。

债市泡沫“最终将发展成为严重问题，”格林斯潘说，并称“短期内还不是太糟糕”。

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格林斯潘的政策被认为是导致美国房地产泡沫的诱因，泡沫于2007年破灭，次年险些拖累全球银行系统和经济随之崩溃。

央行和政府被迫采取行动。在数万亿美元、欧元、英镑和日圆资金的支持下，才得以避免金融和经济危机产生毁灭性影响。

没人真的暗示2007-08年金融危机极有可能重现。但高盛发布的金融状况指数急转直下，再加上诸多市场飙涨，这些起码都应该引起各国央行的注意。

一旦金融泡沫破裂，各个央行无疑都会再度出手。但由于现在的经济环境和银行业体系要比危机后的任何时候都强健，所以央行或许不会采取过快或过于激进的行动。

全球最大资产管理公司之一的一名投资组合经理称：“安全网就在那儿，只不过他们把高度放低了。”

此外，决策者这一次收拾残局的能力和能量更为有限。利率仍接近纪录低位，央行资产负债表规模庞大，各国政府还背负着上次危机遗留下来的沉重债务。

由于金融条件如此宽松，投资者将持续进场。央行决策者也将继续期望金融市场能保持理性繁荣。(完)