《MCGEEVER专栏》别激动 薪资增长未必会拉高通胀

(本文作者Jamie McGeever为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦1月16日 - 随着推高通胀的各项要素就位，全球债券收益率正逐步攀升。这些要素包括全球经济蓬勃发展、油价高企且继续走高、企业资本支出强劲以及失业率创下数年、甚至数十年以来低位。

现在就差一项薪资增长了。鉴于全球经济增长已接近潜力水平，而且发达国家失业率已降至极低，薪资开始起飞不过是时间问题。

一旦薪资开始增长，那通胀攀升就真的近在眼前，而不总是即将来临的状态。然后各家央行将不得不真的收紧政策，其影响将波及所有市场。

至少，那些将“菲利普斯曲线”理论奉为圭臬的分析师和投资者就是这么想的。该理论认为，经济增长促使就业增加、失业率下降、提升薪资并最终推高通胀。

但薪资上涨并不总能点燃通胀。如果今年的情况就是如此，投资者将不得不大幅调整其对于政策利率和市场利率将升至多高的预期。

Natixis首席美国分析师Joe Lavorgna则更进了一步。他指出在过去25年中，美国薪资增长与通胀之间的关联、以及薪资增长与失业率的关联“基本消失”。

美国薪资增长与通胀率图表：reut.rs/2DlEpLD

图表：美国薪资增长VS.失业率 reut.rs/2DcomPu

图表：美国GDP VS.通胀率 reut.rs/2DbDg8N

即使在相对的经济繁荣期，薪资增势也长期如此低迷，原因则众所周知：即科技、自动化和全球化迅猛发展，工会逐渐失势，人口变化，以及更多的兼职、自由工作者及临时工导致就业市场分化。

鲜有迹象表明财富从劳动力向资本转移的情况会很快放缓或停止，更别说逆转了。

获利增加的部分如果用于储蓄而非消费或支出，就不会产生推升通胀的效果。在当前环境下这是一种风险，因为总体消费者债务水平目前如此之高。据麦肯锡称，“家庭债务继续快速攀升，去杠杆化现在还比较少见。”

某些国家部分领域的债务处在纪录水平，譬如美国的学生和汽车贷款。借款人现在可能用增加的薪资来还债，而不是消费。

那么，问题就来了，收入增长将如何分配。世界上最富有的人群正变得更加富有，根据瑞士信贷的数据，全球最富有的1%人口现在拥有全球50%的财富，10年前这个比例为43%。

可这些富人实际上还能够增加多少支出呢？

**贫富差异巨大**

让我们假设薪资增长的确加速。传统的经济理论认为，那几乎肯定将由生产率的大幅提高来推动，因为劳工每小时的产出越多，对每小时的报酬要求就越高。可在当前的经济扩张环境下，生产率明显并未提高。

但是，生产率提高会造成通货紧缩效果。其他所有条件不变，如果每小时产出增加，那么所生产的商品和服务的名义价值就会降低。

总之，生产率与薪资之间的关联是割裂的。经济合作暨发展组织(OECD)去年的一篇论文指出，“过去20年，多数OECD国家的总体劳动生产率增长与实际中位数薪酬增长是脱钩的，这暗示生产率提高已不再足以提升普通工人的实际薪资。”

倘若薪资增长依然遥遥无期，那么日本过去20年的经验，正如危机过后的全球市场和经济的许多方面一样，可以再次成为有用的参考。

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除了世纪之交前后短暂的三年时间，日本自1950年代初以来，每个月的失业率都低于美国。日本就业市场几乎一直比美国要紧俏。

但日本的薪资增长和通胀都很乏力。过去25年，年度薪资增幅鲜少超过2%，事实上是大部分时间内薪资都在下降。

日本在过去几十年内一直在对抗通缩。虽然日本就业市场比美国紧俏，但除了2013年底至2015年底的两年，日本过去40年的通胀一直低于美国。

不管怎样说，薪资增长可能并非目前众所期待的通胀的来源。(完)