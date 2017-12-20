《RUSSELL专栏》展望明年大宗商品市场 中国仍将是需求面的主角

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2010年3月，天津港，工人们在撤去澳洲进口铁矿石堆上的篷布。REUTERS/Vincent Du

撰稿 Clyde Russell

路透朗塞斯顿12月20日 - 2017年的全球主要大宗商品市场上，中国是巨人一般的存在。作为全球最大的自然资源进口国，中国在煤炭、铁矿石、原油和液化天然气(LNG)的需求方面起到举足轻重的作用。

展望2018年，中国对主要大宗商品的影响，或仍旧是推动供需态势的最重要单一因素，不过这并不是说，明年将会是今年的翻版。

不过2017年确立的一些趋势仍将延续，甚至会加速，LNG可能会是最好的例子。

随着中国政府鼓励“煤改气”行动的展开，今年1-10月中国的LNG进口飙升48%。加上来自中亚的管道天然气进口，今年1-11月中国天然气进口总量上升26.5%。

尽管天然气进口飙升，但1-11月国内产出仅增长9.1%，对于政府逐步淘汰工业和居民取暖燃煤锅炉的计划而言，天然气供应不足已经显而易见。

但是如果历史能够提供指引的话，预计到下个冬季中国将已经改善天然气基础设施，并将能够增加天然气使用量。

基于中国国内天然气产量限制及管道进口的运量限制，这代表2018年的LNG进口将再度强劲增长，即使价格维持在高档。

12月15日止当周，亚洲现货LNG价格升至10.50美元/英热单位(BTU)，为逾三年高位。

在中国需求大增之前，LNG市场的主要题材原本关注未来几年将有大量供给入市并压低价格。

但基于中国对LNG的进口力道，以及东南亚其他新兴消费国需求较预期强劲，这个题材并没有像过去那么有力。

不过，2018年的LNG供给仍可能大过需求，特别是在北半球春季及秋季的需求淡季。

**煤炭持稳**

中国提高天然气的普及率，原本应该不利于中国煤炭进口，但目前为止情况并非如此。

2017年1-11月，煤炭进口较上年同期成长8.5%，不过最近几个月成长幅度开始放缓。

国内煤炭产出限制，导致国内供应价格上涨，因而使得用于发电的动力煤进口价格在今年之内保有竞争力。

中国目前已经提高国内生产，意味着2018年进口可能更加困难，但预期明年动力煤进口大幅减少或增加的理由也无多。

用于制钢的炼焦煤2018年可望有强劲的表现，因预期中国制钢产业产出将增加至8.32亿吨，较今年预估的8.30亿吨略为增加。

2017年1-11月，中国粗钢产出达7.648亿吨，成长5.7%。

钢铁生产温和增长，将意味着2018年铁矿石进口将有平稳的一年，但也有可能展现出强劲增长，因钢厂转向等级较高的进口矿石，以降低炼钢高炉中使用的煤炭数量。

1-11月铁矿石进口增加6%至9.91亿吨。

看起来铁矿石市场对高品级矿石的需求将增加，这将惠及一些生产商，但像印度等主要出口低品级矿石的国家，恐会受冲击。

**铜，原油需求的影响**

中国今年对铜的影响力似乎减弱了，今年前11个月中国未锻轧铜的进口量减少5%至424万吨。

尽管进口规模下降，但伦敦金属交易所(LME)指标期铜今年还是攀升了25%，暗示供给中断及来自其他地区的需求所带来的影响力要超过中国。

明年供给问题恐怕还是会在铜市占据主导，不过随着工业产出增加，以及铜密集型的电动车行业的崛起，中国对铜的需求或许会增加。

石油输出国组织(OPEC)及其盟友继续限产虽仍是影响原油市场的主要因素，但需求方面还是再度由中国领衔。

OPEC与减产协议之外产油方(例如美国页岩油企业)之间的互动，料将再度构成2018年原油市场的主轴。

但值得注意的是，中国今年1-11月原油进口量约为844万桶/日，较上年同期增加95万桶/日。

这使中国成为需求增长的主要动力。因此，中国进口需求前景如何，将在2018年全球供需情势扮演重要角色。

今年推动中国原油进口的动力包括，中国持续补充战略储备、规模较小的非国有炼厂需求、以及成品油出口增长等三大因素。

这些因素仍在起作用，但如果今年1-11月进口大增12%的表现再度上演，将是一大意外。

增幅回落到个位数的可能性比较大。(完)