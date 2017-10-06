《RUSSELL专栏》亚洲市场的LNG价格可能成为自身成功的牺牲品

2017年7月20日，新加坡，一艘韩国所有的LNG船停泊在Sembawabg船坞。REUTERS/Staff

路透澳洲朗塞斯顿10月5日 - 亚洲市场的液化天然气(LNG)现货价格向来会在冬季需求高峰之前大涨，过去六周的涨幅已接近40%，而且可能进一步攀升。

虽然LNG出口商无疑将试图尽可能多地提供现货船货，但他们可能更关心的是冬季过后价格会跌到什么程度。

目前价格上涨的主要动力是强于预期的中国需求。中国政府正在扩大使用这种更加清洁的燃料，在冬季取暖季代替燃煤。

中国政府正在投入巨资打造天然气基础设施，要把大约400万家庭的取暖方式从煤变成天然气。咨询公司Wood Mackenzie估计，今年冬季中国天然气需求可能被推升100亿立方米，约相当于去年总消费量的5%。

据海关数据，今年1-8月中国的LNG进口劲增了44.3%至2,210万吨，自5月以来每个月都在增加。

中国仍然是全球第三大进口国，排在日本与韩国后面。不过中国进口增长最快，需求稳步增长的潜力最大。

现货LNG价格已对中国需求增长作出反应，在截至9月29日当周涨至每百万英热单位(mmBtu)8.40美元，较8月25日当周触及的近期低位6.05美元大涨39%。

相比之下，LNG现货价格去年9月至升到冬季高位9.75美元期间飙升了86%，这个高点是在今年1月的第一周创下的。

由于供应过剩和出现暖冬，该市场在2015-16年未发生冬季因素带动的劲涨走势，但在2014-15年，在达到冬季高点之前的这段时间大涨了43%。

历史情况显示，今年的冬季前涨势仍有进一步上升空间，但LNG的问题是，最终可能成为身成功的牺牲品。

对中国当局而言成本之一便是，扩张天然气网络可能需要在天然气补贴这块花费更多资金。

虽然LNG现在的价格远低于现货峰值每百万英热单位20.50美元，不过仍要远高于煤炭价格，即便后者在近几个月涨幅可观。5月中到8月底，澳洲纽卡斯尔港(Newcastle)指标煤炭价格周线跳涨了41%。

若LNG成本持续攀升，或会导致中国减慢部署天然气基础设施的进度，即便北京当局已将对抗污染列为头等要事。

最终在冬季几个月迫使煤炭使用大户的工业企业减产可能会来的更简单，这比转向使用天然气更快捷、更廉价。

尽管亚洲现货LNG价格涨势多缘于需求拉动，但供给面也是值得一看的。

**供应紧张形势将缓解**

尽管美国并不是亚洲市场的主要卖家，但最近几周其出口因横扫墨西哥湾沿岸的飓风哈维而受到打压；那里有美国唯一一个正在运营的LNG出口终端。

据汤森路透供应链及商品预测编纂的船只追踪和港口数据，美国8月LNG出口量为92万吨，为3月以来最低。

该数据显示，8月24日至9月8日期间，美国没有船货离港，不过9月船货仍达到112万吨，为今年迄今的第二高。

美国少量船货的损失可能是供应紧张的部分原因，但值得注意的是，随着第二个出口终端开始生产，未来数月美国LNG出口应增加。

美国三家LNG出口工厂计划2018年末开始运营，他们的多数产量考虑到亚洲寻找买家。

在澳洲，雪佛龙(Chevron) (CVX.N)年产890万吨的Wheatstone项目目前也已进入调试阶段。壳牌(RDSa.L)运营的360万吨Prelude浮动LNG设施，以及日本国际石油开发帝石(1605.T)运营的890万吨产能Ichthys项目定于明年投产。

这意味着虽然LNG可能在即将来临的冬季显得供应有些紧张，但2018年可能供应充足。

主要还是取决于中国。如果中国能在2018年重现今年的LNG进口增长速度，则将帮助消化掉任何过剩船货。

但是，如果现货LNG价格保持上涨，则中国可能限制购买，并依赖现有的长期合约。

中国LNG进口与亚洲现货价格图表：tmsnrt.rs/2z2V980

(完)