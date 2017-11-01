（更正）《RUSSELL专栏》中国一带一路的大宗商品利多效应？心理层面大于需求

(更正：内文倒数第二段的译文有误，更正为“虽然一带一路的确有可能给许多发展中国家的基础设施和其他项目带来中资机构的大笔投资”，非“...带来符合中国利益的庞大基建支出和与一系列发展中国家有关的其它项目”；内文最后一段的“工业产品”更正为“工业大宗商品”)

资料图片：2009年8月，杭州一家钢厂的生产车间。REUTERS/Steven Shi

撰稿 Clyde Russell

路透伦敦11月1日 - 大宗商品长期牛市行情的主要期望之一，就是中国的一带一路倡议，预期未来几年将有数以千亿美元计大宗商品密集型项目上路。

然而，要将一带一路倡议对各种大宗商品的影响程度加以量化，十分具有挑战性。

理论上，那些号称将投入港口、公路、铁路、电厂等项目的巨大投资，将会持续刺激铁矿石、煤炭、铜、原油等大宗商品的需求，一些工业应用相关的其他金属也会沾光。

但目前为止，一带一路倡议看起来对中国的大宗商品需求几乎毫无影响。

如果中资企业正在投资兴建大量项目，照理说应该会在各种经济指标上看到影响。

先说说资金面，尽管有了一些“一带一路”投资的证据，但距离达到可观的水平仍相差甚远。

中国商务部9月14日称，中国1-8月对外非金融类直接投资(ODI)下降41.8%至687.2亿美元。

虽然多数下降可归因于打击投机性资本外流的举措，但也有来自1-7月的数据显示，“一带一路”投资在整体ODI中只占一小部分。

根据商务部，1-7月期间，中国企业对“一带一路”沿线50个国家的非金融类直接投资总计为76.5亿美元，占同期ODI总额的13.4%。

此外，很大一部分“一带一路”相关支出似乎用于收购现有企业和公司的股份，而非用于实际建设和基础设施项目。

由于“一带一路”投资缺乏，原本预计将受益于此的中国大宗商品出口表现平平也就不足为奇。

**对一带一路沿线国家出口疲弱**

主要相关成品是钢铁，但今年前九个月钢铁产品出口较上年同期减少29.8%，至5,960万吨。

出口减少部分是因为欧盟、美国和印度等国对中国钢铁出口施加了不利的贸易措施。

观察一下中国钢铁出口的去向，就可发现，对应是一带一路投资前沿国家的出口并不太多。

美国商务部旗下的美国国际贸易委员会(ITC)在8月公布的报告中称，中国钢铁的最大买家是韩国，韩国并非一带一路沿线国家。

在一带一路沿线，中国钢铁出口表现较差，该报告显示，今年上半年对巴基斯坦和越南的出口分别减少35%和32%，这仅是中国出口普遍疲弱的两个例子而已。

据10月24日公布的海关数据，中国今年前九个月的水泥出口较上年同期大降33%。

整体情况看来，中国的一带一路基本上还只是停留在概念层面，还没真正落到实处。

它对金属的积极影响是本周伦敦LME周几次活动的共同主题，但利好也只是在市场人气方面，这点也很明显。

当市场上涨时，交易员、分析师和其他市场参与者都会去寻找能支持价格涨势的说法，一带一路似乎就是可用来解释涨势的因素。

虽然一带一路的确有可能给许多发展中国家的基础设施和其他项目带来中资机构的大笔投资，但目前几乎看不到这种迹象。

有其它可靠的理由能解释工业大宗商品为什么表现那么强劲，但试图将一带一路规划生搬硬套进来，就显得太过牵强了。(完)