《RUSSELL专栏》强中透弱？ 中国大宗商品进口情势犹如雾里看花

资料图片：2010年4月，沈阳，工人在火车站的货场卸煤。

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月9日 - 中国7月大宗商品进口究竟是属于哪种情况：持续强劲增长的趋势、近期强劲表现后的暂时歇缓、还是转入放缓的初期症兆？

当各个数据并未呈现出一致的方向时，便有可能以多种不同角度予以解读。

中国周二公布7月贸易数据后，来自三位知名分析师的下列评语，便是很好的例子。

1. “中国7月大宗商品进口情况优于预期，正常情况的季节性下滑看来又推迟了一个月。”

2. “中国7月大宗商品进口数据喜忧参半，能源大宗商品进口同比增幅仍强劲，但铁矿石下跌，铜则持稳。”

3. “中国7月大宗商品进口量整体偏弱。许多大宗商品的库存高企，加上国内产量上升，削弱了进口需求。此外，国内需求可能降温，预示后续进口表现进一步走弱。”

在对中国这个全球最大大宗商品买家的市场状况进行分析时，出现各种各样的看法也没有什么不当之处，但这无益于提供一个确切的图景。

最稳妥的方式是承认7月数据有点喜忧参半，但光凭这并不足以说明中国今年以来商品需求的乐观情况已经终结。

原油进口就是个很好的例子，可以用来解释这种好坏参半的情况，中国7月原油进口量为818万桶/日。

这创下1月以来的最低水准，也低于6月879万桶/日的进口量，似乎是个不好的结果。

但7月进口较上年同期仍增长12%，而且今年前七个月进口同比大增13.6%。

7月原油进口减少的短期驱动因素或许是炼厂减少加工生产，以及消化商业库存。中国6月底商业原油库存增至九个月以来最高水准。

中国炼厂似乎抓住油价下跌的机会，在2017年第二季囤积原油，尤其是较小的独立炼厂。

这暗示未来数月的进口同比增幅可能放缓，但尚未预示进口增加的整体趋势将发生逆转。

趋势若要逆转，中国需减少购买战略储备原油，炼厂需限制精炼油品出口，而国内需求得走软才行。

这三个假设虽然全都有发生的可能，却不太可能成为大多数分析师的基本假设。

**铁矿石、煤炭进口下滑**

铁矿石进口继近来强劲表现后亦稍作喘息，7月进口量为8,625万吨，比6月的9,470万吨减少8.9%，比去年7月的8,840万吨下降2.4%。

但中国1-7月进口铁矿石6.25亿吨，较上年同期增加7.5%。

这个数字并不算差，但鉴于港口库存增至近纪录高位，而且预期今年下半年钢铁行业将有些降温，人们越加担心中国最近几个月购买这种钢铁生产原料已过多。

不能仅凭中国7月铁矿石进口量下降，就说近期多头走势终结，但如果再有几个月进口低迷，将有理由对形势进行重估。

煤炭的情势也是差不多，7月进口量较6月减少9.9%至1,946万吨，较上年同期减少8.3%。

但鉴于市场对用于发电的动力煤和用于钢铁生产的炼焦煤需求上升，今年1-7月煤炭进口量较上年同期增长18.2%。

不过，由于一些新规禁止规模较小港口进口煤炭，而且要进行更严格的检查程序，就像铁矿石一样，今年余下时间煤炭前景变得不那么确定。

总体来说，中国7月大宗商品进口情况确实令人质疑今年增速的力道和持久性，但仍未到转持偏空看法的时候。(完)