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《RUSSELL专栏》中国天然气荒成就煤价火热行情 但能烧多久？
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#大宗商品专栏
December 14, 2017 / 8:45 AM / a day ago

《RUSSELL专栏》中国天然气荒成就煤价火热行情 但能烧多久？

2 分钟阅读

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2008年2月，澳洲纽卡斯尔港，一部传送设备在堆放待出口的煤炭。REUTERS/Mick Tsikas

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿12月14日 - 中国冬季取暖季煤改气计划进展不顺的一个明确讯号，是澳洲现货煤价回升到每吨100美元上方。

亚洲指标--澳洲纽卡斯尔动力煤现货船货价格周三升至每吨100.65美元，为11月1日以来首次突破100美元大关，并创下9月中以来高位。

目前价格较11月23日触及的近期低位92.20美元上涨9.2%。由于天然气供应短缺且价格高涨，中国当局的反煤立场已经出现松动迹象，市场也随之反应。

中国国内煤价也在上升，根据咨询公司钢之家(Steelhome)的数据，秦皇岛动力煤价格在12月13日为每吨620元人民币(93.65美元)，略高于12月初的615元人民币，但比今年中的价位高出9.7%。

这个消息对于煤炭来说当然是利多，至少短期内是如此，因在天然气短缺的情况下，中国推行的煤改气措施在放松。

12月11日中国媒体报导称，位于首都北京的一座燃煤发电厂将重启，这是一系列允许烧煤措施的最新一例。

当局原计划在冬季削减煤炭消耗，尤其是在中国北方地区，以减轻困扰了当地一些城市多年的空气污染。

这些措施大大提升了天然气需求，11月中国通过管道以及海运液化天然气(LNG)的渠道，进口了创纪录的655万吨天然气。

今年前十个月中国LNG需求量大增48%，12月7日止当周亚洲LNG现货价格提高到10.10美元/百万英热单位(mmBtu)，超越了上一冬季的峰值9.75美元，也达到逾三年最高水平。

尽管天然气进口大增，但煤炭情况却不一样；11月煤炭进口量为2,205万吨，与10月的2,128万吨几乎持平，但这两个月均较9月的2,708万吨大幅下跌。

汤森路透汇编的船舶追踪数据，也没有预示中国12月海运煤炭进口强劲；12月前13天有460万吨煤炭卸货，暗示全月总到货量将为1,470万吨。

煤炭进口总量可能将上升，因更多船货从印尼和澳洲这些主要出口国运往中国，但尽管如此，船舶追踪数据仍显示煤炭进口没有猛增。

这种情况可能将在1月和2月，即冬季的最后两个月发生改变，但迄今澳洲动力煤现货价涨势似乎更多是由人气推动，而不是实际需求的增加。

**煤炭发出最后的欢呼？**

另一个要考虑的问题是2018/19年冬季将发生什么。

人们将很难看到中国当局从推动天然气的作法中倒退。他们更有可能从今年的困境中学习经验，把2018年的多数时间用来推动适当的基础建设，以输送并存贮天然气。

假设中国有建设天然气贮存设备的能力，中国对LNG的兴趣看来同样可能持续增加，或许年初的时候需求就将会开始增长。

动力煤进口前景更加混沌不清，将主要依赖以下数种因素的共同助力，即国内价格、中国内部的区域性走势和政策方针。(完)

编译 蔡美珍/王洋/于春红; 审校 高琦/孙茉莉/张荻/张明钧

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