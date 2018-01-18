《RUSSELL专栏》中国可能给LNG价格造成更大的季节性波动

(本文作者Clyde Russell为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿1月18日 - 毫无疑问，中国对液化天然气(LNG)的巨大胃口是推动现货LNG涨至逾三年高点的主要因素。但问题是下一步会怎样？

当前市场的看法似乎是，随着中国继续实施煤改气工程，以减少空气污染，中国将继续大量吸纳LNG。

这是一个合理的假设，但并未解答北半球夏季LNG需求的季节性下跌，会对现货LNG价格产生何种影响的问题。

中国崛起成为亚洲LNG定价的一股重要力量，无疑将对需求淡季时的价格产生影响。因此，了解2018年中国LNG需求的季节性变化有多大将是非常关键。

就像北亚其他LNG进口大国日本和韩国一样，中国LNG进口需求的确表现出很大的季节波动。

2016/17年冬季，中国的LNG进口在2016年12月达到了373万吨的峰值，2017年3月时回落到199万吨的低点。

而在这之前一个冬季，LNG进口量于2016年1月达到246万吨的高峰，随后在当年5月份回落至143万吨的年内低点。

2016/17年冬季，按照随后的季节性低点计算，LNG进口回落了46%，相比之前之前的一个冬季降幅是42%。

问题在于2017年中国LNG进口飙升了多少。这一年的冬季进口峰值要比之前的几个年度高出许多。

12月份的海关数据尚未公布，不过汤森路透的船货追踪和港口数据显示，当月的LNG进口量或达到约518万吨的纪录高位。

而船运数据估算的前次峰值是在11月，为422万吨。

**中国风险**

如果前几年的模式重演，2018年季节性低位将比12月下滑40%，全年进口量单月低点将大约是310万吨。

以中国LNG消费的性质来看，这个数字可能偏于乐观。LNG在中国的使用以取暖及工业加工用途，像是玻璃制造。

由于冬季之后的取暖需求料将大幅下滑，加上2018年制造业增长料放缓，中国LNG需求由冬季高峰到夏季淡季的下滑幅度有可能比以往更大。

换言之，中国LNG需求的季节性起落特性，可能因为当前政策而更加放大--“煤改气”政策导致冬季取暖需求暴增，然后夏季时又锐减。

光是这一点，现货LNG价格今年可能就会出现幅度大于以往的季节下跌，但中国并不是影响LNG价格的唯一因素。

进一步的看跌因素在于，澳洲、美国和俄罗斯新投产设施的LNG供应日益增多。

向好一面则是，除去日本、中国和韩国这三个消费大国，亚洲其它地区的LNG需求渐增，有望帮助吸纳流入市场的新供应。

但事态表明，现货价格有可能出现至少和前几年同样的百分比跌幅。

2016-2017年冬季最高价位是9.75美元/百万英热单位(mmBtu)，2017年夏季最低触及5.40美元/mmBtu，跌幅45%。2015-2016年冬季在2015年11月触及高位，到2016年4月达到低谷，跌幅高达49%。

截至1月12日当周现货LNG报11.50美元/mmBtu，而且可能还没到达冬季峰值水准。如果出现和前几年类似的跌幅，那么2018年夏季低谷可能来到6.33美元附近。

reut.rs/2DIVbEG

(完)