《RUSSELL专栏》中国11月商品进口只是证实了原有趋势 铜是例外

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2013年5月，内蒙古苏里格一处天然气处理站。REUTERS/Chen Aizhu

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿12月11日 - 中国11月份主要大宗商品进口大幅回升更多的是恢复正常，并不表明这个全球最大的自然资源买家的需求复苏。

当然，11月份数据看起来是很吸引人的，并可能据此认为中国对大宗商品的胃口正在激增，但却忽视了数据受到10月初一周长假影响的现实。

纵观过去三个月，中国9月份的商品进口极其强劲，铁矿石采购量创历史新高；10月难以置信地疲弱；11月强势回升。

了解中国商品进口动态的一个更好的策略是，观察过去三个月的平均值，然后试图辨明趋势。

11月铁矿石进口量为9,450万吨，高于10月的7,450万吨，但低于9月创下的纪录高位1.028亿吨。

过去三个月的月均进口量为9,060万吨，略高于今年迄今的月均进口量9,010万吨。

换句话说，近几个月铁矿石需求与今年前八个月的水平相差不多，这意味着需求较2016年强劲成长，既不像10月数据所暗示的大幅下滑，也不像9月和11月数据所暗指的飙涨。

11月原油进口量相当于每日901万桶，高于10月的730万桶/日，持平于9月的901万桶/日。

过去三个月的进口量均值为844万桶/日，与今年前11个月的均值完全相同。

这更多是受到10月份假日的影响，并非意味着全年持续的强劲增长趋势发生明确转变。

2017年前11个月原油进口量同比增加12%，中国继续增加战略储备，同时允许较小型独立炼油商增加原油进口量和油品出口量。

煤炭进口情况与铁矿石和原油有所不同，10月降幅较小，但11月增幅也较小。

11月煤炭进口量为2,205万吨，高于10月份的2,128万吨，但低于9月份的2,708万吨。

这三个月的平均进口量为2,350万吨，实际上高于今年前11个月的平均值2,260万吨。

这是因为9月份煤炭进口大增、10月和11月进口势头也没有松懈。

虽然目前还不能断言，但煤炭进口看来似乎只是轻微放缓。

中国致力于改用天然气等更清洁的燃料，以减少冬季月份的空气污染，然而煤炭进口放缓幅度却没有更大，这或许让人感到意外。

**天然气和铜表现突出**

天然气进口无疑激增。中国海关总署公布的数据显示，包括管道天然气和液化天然气(LNG)在内，11月天然气进口总量达到655万吨，刷新纪录高位，去年12月触及的前次纪录高位为610万吨。

来自中亚的管道天然气进口与LNG进口量的占比情况，将会在大约两周后公布。不过船运数据显示，11月LNG进口量将首次升破400万吨。

铜是11月进口毫无疑问表现强劲的主要商品，未锻造铜进口量为47万吨，创下去年12月以来的最高，亦高于9月的43万吨和10月的39万吨。

三个月平均进口量为43万吨，远高于今年前11个月的平均进口量38.55万吨。

11月铜矿石和铜精矿的进口也强劲，为178万吨，高于10月的140万吨和9月的147万吨。

这三个月的进口均值为155万吨，较2017年1-11月均值143万吨高出8.4%，显示中国铜需求在加速。

虽然中国铜需求有其季节性特点，制造业铜需求往往在第四季升温，但中国的铜进口似乎的确在扭转今年大多数时候放缓的态势。

中国海关称，2017年前11个月中国未锻轧铜及铜材的进口量同比下降5%，至424万吨，降幅低于前九个月同比下降9.4%。

整体来讲，11月商品进口数据大致证实了既有趋势，那就是原油和铁矿石增长不错，LNG增幅强劲，而煤需求或许略有走软。

铜是个例外，似乎正在逆转2017年前三个季度的走软趋势。

中国主要大宗商品进口图表：tmsnrt.rs/2B8OVY1

(完)