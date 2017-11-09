《RUSSELL专栏》应慎防过度解读中国10月铁矿石及煤炭进口疲弱表象

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2011年11月，安徽淮北，一名工人站在向电厂发运煤炭的货车车厢上。REUTERS/Stringer

路透澳洲朗塞斯顿11月9日 - 如果中国10月铁矿石进口大跌看起来很可疑，这个数字应该和前月的新高纪录及十一长假因素摆在一起看。

中国海关总署周三公布的大宗商品进口初值显示，10月铁矿石进口大幅降至7,950万吨，较9月创下的纪录高位1.028亿吨减少22.7%。

10月铁矿石进口量为2016年2月以来最低，引发市场担心中国的冬季钢铁减产措施的影响，远比原先预期来得更大更快。

虽然未来几个月中国铁矿石进口很有可能放缓，但最好将10月大跌及9月创新高两件事合并来看。

情况很可能是，10月初的中国十一长假，导致铁矿石船货提前拉货，推高了9月进口数字，而压低了10月数字。

这两个月的进口量合计1.823亿吨，平均单月9,120万吨。

这个数字还略高于今年1-10月平均单月的8,960万吨，这显示9月和10月合并来看，铁矿石进口力道一点也不弱。

这里的风险在于，10月份的意外数据会被市场参与者过分解读，而实际上这只不过是一个统计异常点。

海关数据也和汤森路透Supply Chain and Commodity Forecasts整理的船舶追踪及港口数据不符。

船运数据显示，中国10月海运铁矿石进口规模为8,710万吨，略高于9月的8,630万吨。

船舶追踪数据并不会与中国海关数据完全一致，因为船舶数据未涵盖从蒙古及俄罗斯等邻国以陆路方式进口的铁矿石，不过，船舶追踪数据是一个衡量中国铁矿石需求的可信赖指标。

船运数据显示，中国9月的铁矿石进口实际并非纪录高位，而10月份的进口规模也绝没有像海关数据显示的那么疲弱。

**煤炭、原油进口也下滑**

10月份进口数据中，并非只有铁矿石进口的表现看起来有些黯淡，煤炭、铁矿石、铜、可食用植物油以及橡胶的进口也有大幅下滑。

煤炭进口较前月下滑21.4%，铜下滑23.3%，原油跌16.2%，植物油跌21.7%，橡胶跌19.7%。

此种规模的下降，更像是在中和9月极为强劲的表现。

尽管10月大宗商品进口出现部分下降的理由充分，但海关数据似乎夸大了这个问题。

整个冬季铁矿石进口都可能处于温和状态，因当局下令削减钢铁产量，从而限制以燃煤为动力行业的污染排放。

新华社11月3日报导称，11月至明年3月采暖季期间，钢铁大省河北的石家庄、唐山、邯郸等重点城市钢铁产能限产50%。

限制燃煤使用，也可能是冬季污染燃料进口踩刹车的原因。

原油进口下降却出人意料，因为在冬季到来之前，炼厂通常都会提高产量，尽管小型的独立炼厂的进口配额用尽或许影响到了进口。

整体而言，应谨慎看待中国10月的大宗商品交易数据，而11月的数据可能会为大宗商品进口放缓的程度提供更为清晰的画面。(完)