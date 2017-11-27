《RUSSELL专栏》中国进口美俄原油大增 OPEC吃闷亏处境尴尬

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2009年5月，安徽合肥，中石化原油储罐。REUTERS/Jianan Yu

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿11月27日 - 中国进口原油市场格局的变化，凸显石油输出国组织(OPEC)及其盟友决定是否延长减产协议时面临的巨大挑战。

对于OPEC及其他减产伙伴而言，特别是石油出口大国俄罗斯，中国海关10月进出口详细数据所呈现的趋势，应该会让他们在11月30日维也纳会议之前好好思考一番。

中国是全球最大原油进口国，对于向中国输出石油的国家来说，市场占有率很重要，而目前这个问题牵涉到两个现象。

第一个是，进口数据显示，中国能够很快与石油出口国发展新关系，减少对一些传统OPEC供应国的依赖。

第二个是，OPEC及减产伙伴在分担减少石油出口方面，至少是对中国的出口，根本谈不上是公平分担。

这种不均衡现象，增加了即使延长减产协议也可能没什么用处的可能性，因参与减产的一些产油国可能为了保持或提高市场份额而忍不住增加出口。

**美国出口飙升**

中国进口美国原油的情况，清晰地反映出OPEC及其盟友在应对美国出口上升挑战时的尴尬处境。

中国10月从美国进口约20.6900万桶/日原油，为去年底开始此项贸易以来的第二高月度进口量。

当然，这种出口规模似乎对俄罗斯和沙特等主要供应国没有太大威胁，他们10月对中国原油出口分别为109万桶/日和108万桶/日。

但这显示出不到一年时间内的大幅增长，2016年时中国从美国进口几乎为零，而今年前10个月月均约13.5万桶/日。

而且据汤森路透石油研究和预测(Thomson Reuters Oil Research and Forecasts)汇编的船舶追踪数据，看起来未来几个月美国出口将保持上升趋势，而且相当强劲。

海运数据显示，基于六艘已经在中国港口卸货的船货，中国11月每日从美国进口大约24.2万桶。

12月，日进口量可能会升至37.9万桶，船舶追踪数据显示，六艘船货已经上路，每艘都是运载能力在200万桶左右的超大型油轮(VLCC)。

**从无足轻重到至关重要**

每日近40万桶的进口量，使得美国可能成为中国第七大原油供应国。就沙特、俄罗斯、安哥拉、伊朗和伊拉克这些出口大国来说，美国已经远不是一个小角色那么简单。

美国、巴西甚至英国等非传统原油出口国对中国的供应量增加，或许会促使部分正试图通过减产恢复市场平衡的国家更多地考虑保护市场份额。

俄罗斯和沙特等产油国向许多国家出口原油，但中国数据显示，部分OPEC产油国及其伙伴国出口量似乎比其他国家要多。

中国今年1-10月从沙特进口原油104万桶/日，仅较上年同期成长1%。

同一时期，中国从俄罗斯进口原油为119万桶/日，成长16%；安哥拉进口原油达104万桶/日，跳增近18%。今年至今，这两个国家已经取代沙特，成为中国最大的供应国。

虽然俄罗斯及安哥拉可能缩减对其他买家的出口，但他们的确成功地提高了在中国的市场份额，出口增幅均高于中国前10个月进口平均增长11.8%。

其他主要中东出口国和沙特情况相似，对中国的出口增幅较为有限，伊朗和伊拉克同期分别增长2.2%和1.6%。

若OPEC与其盟友将减产180万桶/日的协议展延至3月之后，能否成功的关键在于确保执行率。

若参与各国执行的积极性不同，那么协议恐有逐渐瓦解的风险。

换句话说，沙特、伊朗及伊拉克眼见盟友俄罗斯和安哥拉对中国出口增加，还有美国等新兴竞争对手蚕食中国市场份额，他们心里能够舒坦到哪儿去？(完)