《RUSSELL专栏》中国成品油出口飙升但可能后继乏力 关键看独立炼厂活力

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2016年5月，中国山东博兴，一名工人骑车经过京博石化下属炼厂。REUTERS/Meng Meng

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿1月15日 - 中国12月份原油及成品油贸易数据中，最突出的特点是成品油出口飙升至纪录高位，但似乎已有迹象表明，这种激增势头可能无法持续。

中国12月份出口成品油617万吨，按BP每吨为8桶的转化率，约相当于160万桶/日。

这较11月的579万吨增加6.6%，2017全年出口共计5,216万吨，约相当于114万桶/日。

12月成品油出口强劲，很可能是对11月强劲原油进口的反映。11月进口原油901万桶/日，为有史以来第二高。

11-12月中国炼厂有充裕原油可炼，在此同时，亚洲整体炼油利润率仍然较为强劲。

据路透数据，12月份新加坡炼厂每加工1桶迪拜原油，平均可获利7.17美元。

这高于当前为每桶7.05美元的365日移动平均获利水平，但仍低于2017年最高点，即9月当月的9.07美元。

这意味着中国炼厂一方面抓住了12月油品价格处于高位的机会，另一方面很可能加工的是在10月购买的原油，当时中东指标原油阿曼原油的价格仍在每桶55美元左右。

但随着原油价格飙升，同时炼油利润率下降，这种情况在最近几周发生了很大变化。

阿曼原油期货在1月12日收于每桶67.10美元，为逾三年以来最高水准；同时炼油利润率降至每桶5.85美元，接近去年5月以来最低水准。

原油价格和炼油利润率存在反向关系，炼油利润率通常会在原油价格触及低点的几周后见顶。

例如，在阿曼原油期货6月21日触及年内收盘低点每桶43.47美元的大约六周后，炼油利润率便在9月1日触及2017年最高点每桶11.01美元。

**中国独立炼厂是关键**

近几周指标油价大涨很有可能是反映市场的看法，即石油输出国组织(OPEC)及其减产协议盟友正成功地收紧油市。

油价上涨损及了其炼油客户的获利能力，因此产量更有可能会下滑，至少会降至油品库存低到足以造成价格上涨的程度，藉以保住利润。

对中国炼厂来说，要诀在于厘清是否仍值得进口原油来加工成油品后再出口。

在某方面来说，亚洲市场当前的动态，就是在于厘清有哪些出口油品的炼厂拥有最有效率的产线，能够禁得起较低油品利润。

中国主要国营炼厂炼油装置新颖，因此规模较小的独立炼厂有可能难以在相同的水平下与大型国内同业相抗衡，也难以和新加坡或印度西岸的其他亚洲大规模出口油品的炼厂相竞争。

有鉴于2017年中国原油进口增长中，小规模炼厂的增幅落后许多，因此任何有关它们可能在购买上缩手的迹象，对原油进口来说都将是利空消息。

根据汤森路透Oil Research and Forecasts编制的数据，2017年独立炼厂进口原油约7,050万吨，高于2016年的4,210万吨。独立炼厂有时指的是地方炼油企业。

这意味着独立炼厂去年的原油日进口量比2016年高出约56.8万桶，在中国整体原油约80万桶的日进口增量中占了较大的比重。

在某种程度上，中国独立炼厂已成为全球整体原油需求增长的一个最重要推动因素，它们的经营状况因此也变得日益重要。

当前的预期是这些炼厂会继续进口更多的原油，原因是北京当局似乎可通过授予这些炼厂直接购买外国石油的配额，使得进口更多原油成为可能。

但最终决定这一切能否成真的因素是，中国的独立炼厂是否能与国内及地区更大的业者竞争。(完)