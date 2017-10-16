《RUSSELL专栏》中国战略石油储备需求是OPEC最好朋友

10月16日 - (本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2009年5月，安徽合肥，中石化石油储罐。REUTERS/Jianan Yu

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿10月16日 - 中国9月原油进口规模升至纪录第二高，但这并不能说明这个全球第二大经济体的需求旺盛。

暂时提振中国进口需求的是全球储油地点的变化，以及其他几个因素。

据10月13日公布的海关初步数据，中国9月原油进口跳增至3,700万吨，相当于900万桶/日。

这高于8月的800万桶/日，但值得注意的是，8月进口量是八个月最低。更重要的是，今年前九个月，中国原油进口较上年同期增长12.2%。

这肯定看起来像是中国这个全球最大原油进口国的需求稳健增长，的确，年初时对成品油的需求就已经高于预期，主要拜基础设施建设和建筑活动所赐。

但这似乎也显示中国为战略和商业储备而大量买入原油。

9月数据可能是受中海油惠州新炼厂启动的提振，炼厂通常需要约21天的商业石油储备，以确保顺利运转。

一些独立炼厂维护后回归正常运转，可能也提高了9月的原油进口。

但中国持续增加战略石油储备，似乎助力了进口需求。

中国很少公布战略石油储备(SPR)数据，但汤森路透石油研究和预测发布的预估显示，9月至少有115万吨，相当于约28万桶/日的原油流入战略石油储备。

国际能源署(IEA)10月12日表示，中国在2017年以创纪录的速度积累原油库存；预计2017年中国全年原油需求增幅，将从2016年的31万桶/日上升至54万桶/日。

IEA预期中国2018年原油需求增长将减缓至32.5万桶/日，因该国接近完成库存补充。

中国为补充战略储备买入原油不再是一个新的动能，从全球油市来看，这实质上是储油地点的变动。

**存储石油流向中国**

随着全球指标布兰特原油转向逆价差，对石油生产国和贸易商来说存储原油不再有利可图。

这也导致存储的石油流向市场，中国也乐意买进。

尤其是亚洲浮动储油装置的原油似乎一直流向中国。

尽管石油简单地从一个地方运到另一个地方的影响似乎有限，但这对市场动能来说则很重要。

中国的战略石油储备基本上不会出现在市场上，除非出现某种形式的危机，否则不太可能被使用或用于出售。

然而储存在已经定锚油轮上、或是陆上设施的石油则可以进行交易或运送。换句话说，这部分是动态的，也是全球实货石油市场的一部分。

这些库存就是石油输出国组织(OPEC)及其盟友的种种措施所针对的目标，希望能藉这些措施让全球市场恢复平衡，并提振原油价格。

原油库存过剩拖累油价，而随着石油移出存储设施，市场就会趋紧，让OPEC及其他产油国得以调高油价。

某种形式而言，中国战略石油储备需求一直是OPEC的最大盟友，但同时须留意的是，中国很有可能正是因为油价一直相对便宜而已经增加进口。

若油价强劲上涨，中国是否会放慢战略石油储备采购仍有待观察，但绝对无法排除此一可能。

尽管OPEC及其盟友减产，但布兰特原油仍低于60美元，因此中国也可能会继续填补其战略石油储备。

这意谓着未来几个月中国的原油进口可能仍强劲，即便较9月的高水准略有回落。

不过，鉴于炼厂已接近用完全年的油品出口配额，较低的出口配额可能也会抑制中国第四季的进口原油需求。

和往常一样，中国原油市场有相互抵消的动能在发挥作用，但很有可能的是，国内市场不错的消费增长及大量流入储备的原油，将能盖过油品出口放缓造成的需求减少的影响。

中国原油进口vs布兰特油价图表：reut.rs/2kSAyA7

(完)