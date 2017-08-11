《RUSSELL专栏》押注中国钢铁与铁矿石风险上升 赔本勿谓言之不预

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月11日 - 押注中国钢铁与铁矿石价格上涨行情将持续不坠的人，到时候不要说没人警告过你。

虽然没有发出明显威胁，但越来越多的迹象显示中国当局日益担忧这个重要经济领域的火热状况。

以往，这类担忧最后都变成了给市场降温的行动，比如中国国内交易所收紧交易规则、加强监管(或者此类威胁)以及官员频频放话。

问题很简单。指标上海螺纹钢期货自去年年底以来上涨了56%，周四收于每吨3,969元(598美元)；现货铁矿石自6月13日触及的年内低点跃升了44%，周四收于每吨76.68美元。

螺纹钢期货目前处于四年半高点。铁矿石价格自2015年12月以来上涨了一倍，当时曾跌至每吨38.30美元，是Metal Bulletin于2008年开始现货价格评估以来的最低水准。

中国当局似乎并不相信当前的钢铁和铁矿石涨势有基本面的支撑，因此在本周安排召开了行业参与者会议。

中国钢铁工业协会周三召开会员会议，国家发改委还在周四主持召开了一次会议。

中钢协周三会后表示，近期的涨势是“投机性的”，“并非市场需求拉动或市场供给减少所致”。

该协会还表示，一些市场参与者“误读”了今年下半年钢铁产业去产能措施的潜在影响。

路透周五援引三名知情人士的消息报导，上海期交所对会员表示，可能会在成交过高的情况下提高螺纹钢期货保证金。这或许为采取措施平抑这轮涨势拉开序幕。

**基本面VS泡沫**

对于2017下半年限产的担忧给价格上涨提供了理由，同时也推动钢铁生产接近纪录高位，并引发铁矿石进口强劲增长。

在易出现雾霾的河北省，当地政府周三发布通知，9月1日起，全省钢铁行业大气污染物排放执行国家标准中特别排放限值要求和地方标准有关要求，逾期不达标的项目，依法予以关停。

河北的钢铁产量约占全国总产量的四分之一，而且一直走在削减钢铁过剩产能的最前列。

钢铁需求似乎较为强劲也是事实。截至8月4日当周，上海钢之家信息科技有限公司监测的螺纹钢库存达到380万吨，较7月14日当周的近期低位370万吨略增，但还不到2月初高点840万吨的一半。

钢铁库存下滑与港口铁矿石库存增多形成鲜明对比。截至8月4日当周，港口铁矿石库存为1.39亿吨，接近6月底所及1.41亿吨的纪录高位。

虽然钢铁及铁矿石涨势有其基本面因素，但现在的问题是，涨幅之中的炒作泡沫程度有多少。

这个问题的答案永远是见仁见智，但上海螺纹钢期货的相对强弱指标(RSI)可以作为价格可能超涨的技术面参考。

目前RSI在82.57，远高于代表超涨门槛的70水位。

RSI去年11月触及90.6高点，今年4月跌到低于30的水位，也就是代表超跌水准，而螺纹钢也在4月开始上涨。

虽然要预测涨势的终点始终不易，但各种迹象看来，中国钢铁题材基调改变的时机已经成熟，特别是如果中国当局对于近期涨势的不悦态度终于化为行动的话。(完)