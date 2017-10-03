《RUSSELL专栏》中国禁止进口朝鲜煤炭 俄罗斯从中受益

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell;编译 许娜/李春喜/王洋/王丽鑫

路透澳洲朗塞斯顿10月3日 - 从中国8月煤炭进口数据中可以发现一个有趣的异常情况，即中国又从朝鲜进口煤炭，而更加有趣的一个现象则是从俄罗斯进口的船货骤增。

海关数据显示，中国8月从朝鲜进口煤炭160万吨，为2月加强对朝鲜制裁以来首次从该国进口煤炭。

虽然该消息成为媒体头条，但这种现象或许只是昙花一现，因为北京表示将允许该制裁措施出炉前滞留在中国港口的朝鲜船货清关。

更有意思的是，俄罗斯如何有效地取代朝鲜，成为中国进口品质相对较高煤炭的供应国。

中国8月从俄罗斯进口煤炭247万吨，年内累计进口1,725万吨，较上年同期大增41%。

这相当于今年迄今从俄罗斯多进口大约500万吨，与此同时从朝鲜的煤炭进口减少了1,000万吨多一点。

中国海关将朝鲜煤炭归类为无烟煤，这种煤炭的能量做焦煤不够，可以用于炼钢，但普遍比用于发电的多数动力煤的质量高。

中国一般将朝鲜煤炭用于工业应用方面，以及与低品质煤炭混合用于发电。

工业应用包括烧结，一种在铁矿石进入高炉前提高其质量的流程；还有用于生产陶瓷。

随着对朝鲜实施制裁措施，从该国进口的无烟煤减少，而从俄罗斯的进口激增。

2017年1-8月中国从俄罗斯进口450万吨无烟煤，较上年同期猛增212%。

澳洲也攫取了更大的无烟煤市场份额，不过1-8月出口量仅为869,916吨，虽然同比增幅达45%，但这仅仅是俄罗斯供应量的五分之一。

**俄罗斯的价格优势**

毫无疑问价格是一个因素，俄罗斯向中国出口的无烟煤落地价格为每吨101.25美元，远低于澳洲船货每吨129.71美元的价格。

价格因素也可能是俄罗斯其它种类煤炭在中国市场上取得成功的因素，比如炼焦煤。

今年前八个月，中国自俄罗斯进口的炼焦煤跳升108%至314万吨，8月份进口的价格为每吨119.96美元。

这也远低于澳洲船货每吨153.12美元的价格。不过澳洲仍是中国最大的炼焦煤供应国，1-8月总计向中国出口2,016万吨炼焦煤，同比增长7.6%。

今年迄今蒙古也进军中国炼焦煤市场，前八个月中国自蒙古进口的炼焦煤为1,782万吨，同比增长40.2%。

俄罗斯在中国不太成功的是海关归类为非炼焦烟煤的煤炭，这种煤是质量好于低品级褐煤的动力煤。

中国在2017年前八个月从俄罗斯进口926万吨这种煤，上升6.7%，而澳洲供应提高15.2%至3,165万吨。

俄罗斯和澳洲对中国的低品级煤炭供应量都不大，印尼供应占主导地位。

不过俄罗斯今年料超越朝鲜，成为中国第四大煤炭供应国。

虽然这主要受制裁朝鲜推动，但值得一提的是，俄罗斯生产商看来能比其澳洲对手更成功地利用朝鲜被制裁的机会。

中国从澳洲、俄罗斯和朝鲜进口煤炭图表：tmsnrt.rs/2yUryh7

(完)