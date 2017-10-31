《RUSSELL专栏》诡异反转：煤炭可能变成稀缺商品

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2010年8月，印尼东加里曼丹省，Berau Coal生产的煤炭装船待运。REUTERS/Yusuf Ahmad

撰稿 Clyde Russell

路透巴塞罗纳10月27日 - 把煤炭称作稀缺商品似乎有些荒唐，因为它仍然是地球上最丰富的矿产资源之一。但未来几年海运煤炭市场可能出现供应短缺。

目前关于煤炭争论焦点是，它在世界能源结构中的地位还能保持多长时间，然后被更清洁的替代能源取代，主要是风能和太阳能等可再生能源。

尽管各类分析人士对于这一进程的速度会有不同看法，但实际情况是，特别是在亚洲，煤炭至少在未来10年仍将是能源供应的基础。

除印度以外，亚洲大多数主要煤炭进口国今年以来的采购量都有所增加。与去年同期相比，中国今年前九个月的进口量增长了13.7%。

这一需求推动了亚洲指标动力煤价格上涨，纽卡斯尔指数回升至接近每吨100美元，在截至10月20日的一周，该指标收于98.25美元，比5月创出的年内低点72.42美元上涨了36%。

正常市况下，价格上涨将带动供应上升以满足额外需求，但动力煤行业机制却已经有所改变。

本周在巴塞罗那举行的全球煤炭领袖交流会(World Coal Leaders)上，来宝资源(Noble Resources)煤炭分析主管Rodrigo Echeverri称，全球海运市场上，今年煤炭供应将短缺2,270万吨。

尽管美国的出口增加将弥补部分供应短缺，但Echeverri预计，供应短缺之势将持续到2018年，这意味着纽卡斯尔价格将一直保持在每吨80美元上方，以刺激美国出口。

全球煤炭市场的问题在于，尽管各国口头上表示努力减少煤炭消费，但现实却是在不断增加。

今年前九个月中国火力发电增长6.3%，这是中国这一全球主要煤炭进口国增加从海运市场购买煤炭的原因之一。

对澳洲、印尼与南非等传统出口大国来说，更大的问题是满足额外需求的难度更高了。

“煤已变得稀缺，”以自己的名字为公司名称经营顾问公司的Guillaume Perret在巴塞罗那的这项活动中表示。

**煤业投资受抑**

Perret预期印尼2017年出口将能增加2,000万吨至3.6亿吨，但澳洲料仅增加180万吨至2.015亿吨，南非则将持平于7,550万吨。

Perret表示，俄罗斯出口或增加890万吨至1.15亿吨，这将能填补部分供应缺口。他也表示，整体来说，未来五年海运煤炭市场可能每年仍将出现500-3,000万吨的供应缺口。

此轮轮煤价周期的不同之处在于，额外的需求尚未带来供应方面的更多投资，而且即使价格持续处于高档，这种情况可能也不会出现。

煤炭被视作人为导致气候变化的一大原因，这就使得筹建中的煤矿企业难以获得融资。

即便煤矿企业获得了资金并通过监管审批，公众的反对和抗议也可能让煤矿生计艰难，尤其是在澳洲等较发达国家。

全球最大的筹建中的煤矿就位于澳洲昆士兰州，是年产2,500万吨的Carmichael项目，而这已经成了其印度母公司阿达尼(Adani Enterprises)的一大心病。

绿色活动人士针对该矿成功发起了民众抗议活动，尽管澳洲执政的中右翼自由党和反对党工党的政界人士都发声继续支持该煤矿，但如果民调持续显示多数澳洲民众反对该项目的话，那么政界人士或许会改变主意。

阿达尼(Adani)在澳洲苦撑的情况，也反映出全球其他煤矿的发展情，这使得煤供应在未来几年受到抑制的可能性更高。

尽管接下来价格上涨，无疑会受到煤矿商的欢迎，但这也是把双面刃。

对买家来说，动力煤价格若每吨高于80美元，则液化天然气(LNG)等其他燃料将更能打动他们，并将拉抬再生能源的吸引力。

尽管LNG用于发电的成本仍可能比燃煤来得昂贵，但对那些正在考虑是要兴建燃煤发电厂还是天然气发电厂的亚洲国家来说，新的LNG厂正提高LNG取得方便性和供应安全性，这或许已成为他们考量的一项因素。

在亚洲，燃煤发电的好处是成本便宜且供应充沛，而这两个长久以来的假定条件如今已受到市场变化的挑战。(完)