《RUSSELL专栏》铁矿石价格急速下挫带来超跌风险

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿10月12日 - 随着亚洲现货铁矿石价格跌破每吨60美元，铁矿石价格看起来似乎是朝着较符合供需基本面的水准变动。

不过，和以往一样，当一波涨势以铁矿石当前跌势之速度急剧反转时，最大风险就是价格可能会超跌。

亚洲现货铁矿石周三跌至每吨59.65美元，为三个半月来最低，与8月底触及的近期高点79.65美元相比，已经下跌了25%。

目前铁矿石甚至已经低于2016年底的78.87美元水准，今年以来走势激烈震荡，两波大幅涨势之后，都出现剧烈反转。

2月末涨至2017年内高点每吨94.86美元，以及8月触及峰值，都是由市场对于中国钢铁产出强劲的乐观看法驱动的。中国购买的铁矿石约占全球海运铁矿石运输量的三分之二。

铁矿石价格最近下滑，是因为上述乐观情绪消退，特别是中国在中共十九大会议之前为改善空气质量而陆续关停一些钢厂。这次会议将于10月18日开幕。

虽然价格一直波动，但中国的进口需求相当稳定。

根据海关数据，今年1-8月中国进口了7.14亿吨铁矿石，较去年同期增加6.7%。

虽然9月的官方数字尚未公布，但汤森路透编制的船舶跟踪和港口数据显示该月进口仍然保持稳定。

据该数据，9月海运铁矿石进口量为8,720万吨，较8月的8,860万吨略有下降。

船货追踪数据和海关数据并不完全吻合，差别在于货物清关的评定时间。船运数据也未计入通过铁路或卡车从蒙古国等国运送的进口量。

鉴于钢厂料将关停，以及中国港口库存充足，今年第四季铁矿石进口量存在下降的风险；截至10月6日止当周，中国港口库存量增至1.338亿吨。

库存量虽然较6月底所创1.414亿吨纪录高位有所下降，但仍远远高于2016年底的1.14亿吨。

如果未来数月铁矿石需求受到钢铁减产的打压，应会导致进口减少，抑或港口库存进一步升高，这两种情况应该都对价格不利。

**防治污染**

中国环境保护部8月表示，今年秋冬季要全面完成《大气十条》考核指标，2017年10月至2018年3月，京津冀大气污染传输通道城市PM2.5平均浓度要同比下降15%以上，重污染天数同比下降15%以上。许多报导指出，炼钢厂和炼铝厂等重工业企业已着手关厂。

对钢铁生产强制设限，增加了铁矿石人气将受损的可能性，恐带动铁矿石价格跌破6月13日触及的年内低点每吨53.36美元。

然而，随着价格在8月触及近期高点后下跌，基于钢铁指数(TSI)现货价格的新加坡交易所铁矿石期货合约曲线已然趋平。

新加坡铁矿石期货曲线通常呈逆价差，亦即近月合约价格高于远月。

截至周三收盘，近月较六个月铁矿石合约升水为2.58美元，低于8月21日时的3.71美元；本波价格下跌是在8月21日之后展开。

尽管该曲线结构没有巨大变动，但确实表明，市场可能认为当前价格的逆转不太可能只是昙花一现。

这样的思路可能有其道理可言，不过主要还取决于中共十九大的措辞及实质内容。

如果中国当局看起来会继续推进2018年将启动的基础设施及建筑支出计划，铁矿石和其他工业用大宗商品料将受到提振。

当然，中国的钢铁行业仍相对强劲，中国钢铁工业协会预计，今年中国钢铁需求将增长3-4%，今年钢铁产量将从2016年的8.08亿吨增至8.40亿吨。

如果这种乐观状况延续至2018年，即便铁矿石现货价跌破每吨50美元，也会很快反弹。

图表：中国铁矿石进口Vs新加坡交易所铁矿石价格 tmsnrt.rs/2kIaOGR (完)