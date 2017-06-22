《RUSSELL专栏》铁矿石市场去年飙升昙花一现 重回看供应面脸色

资料图片：2013年12月，西澳洲皮尔巴拉地区，停泊在码头的散货船等待装运铁矿石。

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿6月22日 - 去年铁矿石价格受需求推动的飙升，越看越像只是一次反常现象，目前供应因素再度开始削弱价格前景。

亚洲现货铁矿石价格在2016年跳涨81%，这波出人意外的涨势归因于中国进口增强，以及迹象显示铁矿石市场经过数年供应过剩后回归平衡。

中国大约购买全球约三分之二的海运铁矿石。2016年的进口确有增加，全年进口量首次突破10亿吨，增长7.5%。

今年的进口步伐未见放缓，1-5月进口规模较上年同期跳增7.9%至4.446亿吨。

而且6月份的进口看似仍维持强劲，据汤森路透供应链和大宗商品预期部门编制的船舶和港口数据显示，抵达规模料为9,300万吨。

这一数据还只是反映已经卸货或正在卸货的船舶情况，随着后来船货的增加，可能还会上修。

整体来看中国对进口铁矿石仍有强劲需求，这表示铁矿石价格今年以来的跌势，并不是受到需求转弱所驱动。

铁矿石现货价周三收在每吨56.82美元，较年初下挫28%，更比2月21日触及的94.86美元高点低了40%。

中国国内铁矿石期货的表现较好一些，大连商品交易所铁矿石合约周三收报每吨426元人民币，今年以来累计下跌8.1%，相比2月21日所及的高点则跌33%。

**钢和铁矿石走上不同的路径**

形成反差的是，中国钢铁期货指标--上海螺纹钢合约自去年底以来累计上涨15.1%，周三收盘报每吨3,060元人民币。

中国钢价和铁矿石价格背离的情况，明显与去年不同。去年两者涨势亦步亦趋，螺纹钢劲扬96%，铁矿石现货价也大涨81%。

中国钢铁市场当前似乎相对稳健，5月产量较上年同期增加1.8%至7,226万吨，仅略低于4月的月度纪录7,278万吨。

官方数据显示，中国2017年1-5月粗钢产量较上年同期增长4.4%，至3.468亿吨。

钢厂盈利丰厚刺激了粗钢产量增加。持续削减产能以及建筑和制造业依然不错的前景，对钢厂构成了支撑。

中国政府关闭产能主要针对的是那些低质量的熔炉。中国去年削减粗钢产能6,500万吨，今年计划再削减5,000万吨产能。

假设今年下半年钢需求前景没有大幅度恶化，那么关闭产能应有助于钢厂保持盈利并提振价格。

但就铁矿石而言，巴西淡水河谷(VALE.N)(VALE5.SA)铁矿扩建项目以及西澳Roy Hill新矿使海运铁矿石供应增加，让市场焦点侧重于供应一面。

花旗分析师在报告中称，2017年海运市场上的铁矿石供应过剩量或为1亿吨，因此他们将今年铁矿石均价预估从70美元下调至61美元。

铁矿石市场似要再次比拼谁能在低价之下活得最久。

虽然淡水河谷、力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)这几大低成本的矿业巨头处于最有利的形势，但较小的澳洲矿企以及乌克兰和加拿大等出口国的矿企恐怕扛不住。

中国铁矿石进口VS现货价格：tmsnrt.rs/2tweN9J

(完)