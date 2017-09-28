《RUSSELL专栏》原油市场看似前景一片乐观 然实际信心仍然脆弱

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透新加坡9月28日 - 市场情绪通常是种飘忽不定又难以捉摸的概念，但目前看起来，原油市场似乎正转为愈来愈看好油价上涨前景。

本周在新加坡的石油行业大型会议上所感受到的气氛，显然与过去几年大不相同，好几场充满乐观看法的简报会、小组讨论及私下交流，让人觉得油价未来上涨的可能性大于下跌。

亚太石油会议(APPEC)上最乐观的评论来自贸易巨擘托克(Trafigura)，托克的集团市场风险联席负责人Ben Luckock指出，长期低油价时期已经接近尾声，到2019年年底时，市场将出现200-400万桶/日的供应短缺。

在这场标普全球普氏主办的会议上，还有好几位其他市场人士抱持相同看法，乐观认为油价走高的新周期正在展开。

但在一片乐观看法的表象之下，又是另一番不同景象。

对与会者的快速调查显示，略低于70%的多数受访者认为2018年油价仍将锁定在50-60美元范围内，只有10%的受访者预计油价将突破60美元。

这基本是油价当前水平，周四亚洲早盘，布兰特原油期货报每桶57.64美元，美国原油期货报51.99美元。

实际上，如果说对亚洲最重要的石油行业事件--APPEC会议有什么印象，那就是市场参与者对原油市场状态的感觉很好，但却不太确信油价将持续上涨。

这很大程度上是因为目前油价持续上涨面临的风险似乎高于推动力。

油价前景主要面临三个不确定性因素，其中两个与供应面有关，一个与需求面有关。

关于供应面，石油输出国组织(OPEC)及其盟友是否将减产协议延长至2018年3月以后，是个关键的不确定性因素。

对于减产行动究竟在多大程度上帮助市场恢复再平衡，虽然存在各样争论，但若是OPEC及其盟友，包括产油大国俄罗斯，有结束限产的任何迹象，则会被视为利空油价。

市场还担心，如果布兰特油价升至每桶60美元上方并显示出持稳迹象，那么OPEC所宣称的高度减产执行力恐会开始减弱。

**美国页岩油是扰乱市场的重要因素**

另一个供应问题在于美国页岩油开采商将以多快的速度回应油价上涨，以及任何额外产能将在多大程度上进入全球市场。

市场上似乎达成了共识，即美国页岩油生产商有能力在相当短时期内提升产能，不太确定的是美国在墨西哥湾地区是否有足够出口设施来处理激增的船货。

只有位于路易斯安那州的石油港口具备装运最大型油轮的能力，而这个港口要等到明年初才可能开始启用。

美国目前的原油出口或者是使用较小型的油轮，或者是在海上将船货转移到较大型的油轮上。前者会使得赴亚洲的长途航线成本很昂贵，后者对主要消费区亚洲而言，将带来每桶约2美元的额外运输成本。

需求方面，今年至今显然是由中质馏分油带动价格上涨，因中国及印度等主要消费国的工业增长更为强劲。

BP主管东半球供应和交易的高管Janet Kong周二在新加坡会议上表示，这方面需求增加可能提振今年整体原油消费160万至170万桶/日。

但这部份需求增长能否长久仍是一大不确定因素，中国决策当局是否会继续推出刺激政策、或者他们是否会放缓带动燃料消费的基础建设及建筑支出，这些都不无疑问。

整体而言，市场人气再度转多，是押注全球原油库存将会因为OPEC减产及需求增强而持续下滑，并预期此一过程的发展速度，将会快过美国页岩油及OPEC协议以外生产国的新供应流入市场的脚步。

美国原油对亚洲出口 reut.rs/2yaTHTQ

(完)