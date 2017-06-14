《RUSSELL专栏》沙特费力减产 但抵不过OPEC更多原油出口

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿6月14日 - 石油输出国组织(OPEC)终于承认了市场早就已经认识到的情况，也就是油市再平衡所需时间要长于预期。可能这要归咎于OPEC实际在输出更多原油。

在评估OPEC成员国及11个组织外产油国联合减产180万桶/日的影响时，OPEC青睐于谈论产出情况。

但是虽说产出无疑很重要，但要产生即时的市场影响，可能还是最好去聚焦该组织实际出口的规模。

汤森路透Eikon的船舶追踪及港口数据显示，2017年1-5月，OPEC共计出口2,560万桶/日。

这一数字仅仅只是油轮输送数据，只显示已卸船、正在卸船或前往目的地途中的船舶。

今年1-5月的输出规模要略高于2016年同期OPEC通过油轮输出的2,540万桶/日。

2017年OPEC出口与2016年对比图表：tmsnrt.rs/2ruj632

根据船舶追踪数据，5月时，OPEC石油出口量为2,560万桶/日，高于4月的2,502万桶/日。

通过油轮的原油出口量增加，也反映在OPEC产量有所上升。OPEC周二在月报中称，该组织5月原油日产量增长33.6万桶，至每日3,214万桶。

产量增加主要是因为，利比亚和尼日利亚等不受减产协议限制的成员国，在先前因国内动荡导致产量下降后开始回升。

然而，石油产量和通过油轮的原油出口量增加，显示出OPEC及该组织实际领导者沙特阿拉伯面对的挑战之大。

沙特承担了OPEC的多数减产份额，出口数据显示该国尽到了该尽的责任，也减少了原油出口。

今年1-5月沙特通过油轮出口原油748万桶/日，较去年同期的792万桶/日减少44万桶/日。

这个出口减少幅度，已接近沙特在11月减产协议所承诺的减产50万桶/日。OPEC和非OPEC产油国上个月已同意将减产协议期限延长至2018年3月。

**沙特孤掌难鸣？**

沙特的问题是，似乎其他OPEC成员国并没出太大力，以帮助油市再平衡并藉此提振油价。

这种情况不大可能维持下去，沙特可能会要求OPEC和包括俄罗斯在内的11个产油国加大遵守协议的力度。

如果沙特不能看到减产协议缔约国大幅削减产量和出口，那么沙特可能也会被迫放松削减产量和出口的力度。

沙特面临的尴尬从中国市场可见一斑。中国是全球最大原油进口国，是沙特最大的客户。

今年头四个月中国石油进口量增加12.5%，但来自沙特的石油进口仅增长了2.5%。

相比之下，中国从OPEC成员国安哥拉的石油进口激增13.3%，从俄罗斯的进口则增长了8.1%。

这表明沙特不仅在将中国的市场份额拱手让人，而且从一定程度而言，这些市场份额还是拱手让给了本该与沙特一道减产的国家。

此外，未参与减产的产油国欣然夺取中国市场上增加的份额。今年头四个月，来自巴西的进口较2016年同期跳增41.2%，巴西成为中国第七大原油供应国。

尽管是从较小基数增加，但值得注意的是，中国从英国的进口增长了245%，从美国的进口激增3,886%。

英美并非中国的传统原油供应商，今年1-4月，这两个国家的供应合计占中国进口的3%。

这听起来可能不太多，但相当于英国和美国总计向中国出口约26万桶/日。

沙特可能会好好看看这个数字，并认为他们本应向中国供应这些原油，但出于再平衡市场的名义，实际上却没有。

沙特也没有享受到明显升高的油价。布兰特原油期货周二收报每桶48.72美元，接近11月30日OPEC及其盟友达成减产协议前一天的收盘价46.38美元。(完)