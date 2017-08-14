《RUSSELL专栏》特朗普推文推高金价 等待新题材加强续航力

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿8月14日 - 金价最近几周的涨势或许最初是受到推特(Twitter)文章的提振，但涨势若要延续下去，单靠美国总统特朗普的口水战推文恐怕还不够。

现货金价格从7月10日创下的近期低点跳涨7%，8月11日收在每盎司1,288.81美元，创下两个月新高。

金价自去年底以来上涨12%，虽然涨势背后还有其他因素撑腰，但这波上涨几乎肯定可归结于政治风险升高时黄金的避险魅力。

特朗普运用社群媒体网站推特对朝鲜发出“火与怒”的威胁，的确拉高了有关朝鲜独裁者戮力开发打击美国本土核武的紧张情势。

特朗普在之后的推文中又加重语气，称这些言词可能还不够强硬，令人担心特朗普可能对朝鲜采取先发制人举措，此举可能升高至朝鲜对邻国、也就是美国盟友韩国和日本发动攻击。

特朗普进一步激化的地缘政治紧张局势利好黄金，但也有可能黄金的持续上涨不能仅仅建立在冲突的威胁上。

在某个时段，威胁要么成真，要么开始缓和，因为头脑冷静的人开始对争端中的各方产生影响。

如果黄金要持续上涨，一般的情况是，推动价格上涨的所有因素--至少是多数因素，需要协同发挥作用。

特朗普去年11月当选后黄金大跌，因为投资人认为这位离经叛道的共和党领导人将有利于美国经济增长以及通胀，进而促使美联储升息。

这种乐观情绪虽然还没有彻底消失，但也有所消退，导致美联储收紧货币政策的前景降温，给黄金上涨扫除了一些阻力。

现货需求状况，尤其是两大消费国--中国和印度的需求，在整个金市报导中总是退居次席，但这是至关重要的因素。

积极的一面是，印度的需求似乎正重拾动能，据世界黄金协会(WGC)数据显示，印度第二季黄金需求量为167.4吨，远高于上季的131吨以及上年同期的122.1吨。

鉴于印度的季风季还算平顺，农户收入增加，可望促进黄金需求，预期今年下半年印度黄金进口将延续增长势头。

**中国存在不确定性**

中国的景况就有些混杂，今年第二季黄金需求为200.3吨，低于第一季的281.5吨，但要高于上年同期的185.8吨。

近几年来中国的珠宝需求增长步伐一直呈下滑势头，今年上半年金条和金币投资需求也较2016年下半年放缓，因人们对人民币贬值及政府对其他投资品种限制的担忧消退。

今年上半年印度的黄金消费需求较上年同期增长69.1吨，而中国则同比增长35.5吨。

这合计104.6吨的增量帮助支撑金价。不过这本身或不足以推动金价持续上涨。

如果金价要持续上涨的话，投资者的资金流入需要作出更大贡献。而如果投资者持续避险，或在对特朗普许诺的经济刺激和减税措施乐观情绪减弱的背景下、全球股市下滑的机率加大，都会促使投资者持续购入黄金。

世界黄金协会的数据显示，第二季黄金上市交易基金(ETF)的净流入仅为56吨，低于第一季的111.9吨。

今年上半年黄金ETF的净流入为167.9吨，比去年同期的增量579.4吨低71%。

截至目前，黄金ETF资金流入情况尚未对美朝紧张局势升温做出任何重大反应。截至8月11日当周，路透监测全部基金的总持仓量小升至5,315万盎司，仅较8月9日所及2月初以来最低位5,307万盎司增加0.15%。

整体而言，鲜有迹象表明金价当前涨势有牢固根基，实际上其只是受到消息面的影响。

其实也存在一些金价利好因素，比如全球前两大黄金消费国实货需求更为强劲，而且美国货币政策紧缩程度没有那么严重。

投资者面临的问题是，这些因素是否足以支持金价继续上涨，还是它们已经反映到了今年以来的涨幅中。(完)