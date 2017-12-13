《RUSSELL专栏》英国油管关闭让美国出口商偷着乐 中东非洲苦不堪言

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2014年9月，美国加州海域的一座石油钻机平台。REUTERS/Lucy Nicholson

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿12月12日 - 英国最大输油管道最近因故障关闭，对于向亚洲出口石油的美国企业而言，无异于提前收到圣诞大礼，但对希望保持亚洲市场份额的中东和非洲油企来说就像是天降横祸。

营运商英力士集团周一表示，福尔蒂斯油管系统(FPS)可能因计划外的修复工程而关闭数周。FPS每日将约45万桶福尔蒂斯原油由北海输送至苏格兰。

构成布兰特原油指标价格的五大北海原油中，福尔蒂斯原油是数量最大的。

受此影响，周一布兰特原油期货跳涨2%，结算价报每桶64.69美元，触及两年半最高。

但由于价格上涨是由实际供应问题造成，美国西德克萨斯中质油(WTI)受到的提振就没那么大，WTI周一仅上涨1%，收报每桶57.99美元。

这令近月布兰特原油较WTI原油的升水拓宽至每桶6.74美元，11月24日时还仅有每桶4.76美元。最新升水已接近9月触及的7.07美元，当时飓风哈维袭击美国墨西哥湾沿岸炼厂，短暂打压原油需求。

9月布兰特/WTI价差的大幅上升，导致一波美国原油大量运往亚洲热潮，船舶追踪数据显示，11月中国从美国进口原油数量达到创纪录的29.3万桶/日。

12月可能还会保持这样的进口速度，Thomson Reuters Oil Research and Forecasts数据显示，本月中国自美国的原油进口或将达到28.1万桶/日。

美国石油出口料在1月和2月放缓，因这段期间布兰特/WTI原油升水通常较低。

不过，随着经济效益朝有利WTI石油发展，美国石油出口料将再度增温。

**对中东原油的影响**

虽然布兰特油价更高，确实主要是安哥拉和利比亚等非洲出口商的问题，但这对于其他原油指标价格的连带影响，有可能也会冲击到主要中东出口国。

这是因为中东原油价格与WTI相比，也越来越贵。

主要区域性期货合约--迪拜商业交易所阿曼原油期货合约一直更为密切追踪布兰特油价，而非WTI。

该合约周一收报每桶62.20美元，与11月6日所及两年半高位齐平。

这就使得阿曼合约较WTI每桶升水4.21美元，远高于去年底的0.52美元以及截至6月30日的0.42美元。

阿曼合约更多的是作为中东重质原油的指标价格，而WTI则是轻质低硫原油的指标价。

不过阿曼合约较WTI升水越高，亚洲炼厂更可能将寻求转向基于WTI定价的石油。

这样做尤其将损害该地区遵守石油输出国组织(OPEC)及盟友减产协议的主要出口国。

因此，福尔蒂斯管线关闭不仅立马给美国原油出口商带来提振，其还可能有助于那些未参与OPEC及盟友减产协议的其他出口国，比如巴西和加拿大。

沙特阿拉伯最近也上调了面向亚洲客户的官方售价(OSP)，亚洲客户吸收该国约三分之二的石油出口。

指标阿拉伯轻质原油(实际是中质至重质原油)的1月船货OSP价格上调0.40美元，较阿曼-迪拜原油均价每桶升水1.65美元。

虽然沙特的定价总体上反映了普遍市况，但升水上涨实际上会让沙特石油和亚洲同品级原油相比显得愈发昂贵。

沙特12月5日宣布1月售价时不能预见到福尔蒂斯管线关闭，但这件事很可能降低他们原油在亚洲的竞争力。

图表：tmsnrt.rs/2AwmzYt

(完)