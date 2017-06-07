《SAFT专栏》微观因素可能胜过宏观因素 带来可观的经济增长

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft;编译 许娜/李爽/王丽鑫/陈宗琦

路透6月6日 - 暂且不谈对经济停滞的担忧，3D打印和人工智能等科技自下而上的传播或许会给全球生产率和经济成长带来急需的提振。

过去20年中，发达经济体的增长要么低于平均水准，要么就是受到负债和资产泡沫的人为支撑，而这往往是很危险的。这种疲弱局面促使部分经济分析师认为，我们目前处于“长期停滞”时期。而导致这种疲弱局面的一个重要因素就是，生产率增长处于稳步下滑趋势。

在过去五年，美国每小时工作产出每年平均仅增长0.6%，而21世纪初的几年增幅则超过3%。

围绕问题的起因有诸多争论，部分人士认为这是因为科技进步中最容易取得的成果都已实现，而另外一些人则认为这归咎于人口结构变化正使我们陷入低投资和低增长的状态。

但太平洋投资管理公司(PIMCO)认为，随着已发明技术的应用，我们可能很快迎来生产率的大幅提高。

“仅靠现有科技扩大应用，在生产率提高的推动下，可能数年内就会使全球GDP增速恢复至超过4%的‘旧常态’，”PIMCO的Joachim Fels和Matthew Tracey表示。

他们提醒道，这不是基本预期情况，只是这种较小的可能性在上升，但这会给习惯于极低利率和低增长的投资者带来多大意外和震动则很难说清。

生产率结构性提高，将解决或至少缓解当前经济中的一些难题和特征，包括极低利率或负利率、量化宽松和低增长。

极为讽刺的是，我们讨论的并不是自上而下的解决方式，这种方法近几年要么失败，要么收效甚微。我们讨论的是一种自下而上的方法，即以新的方式应用并融合新科技来提高产出。

诚然，结果不一定是皆大欢喜，因为从机器人到电脑控制3D打印机等新科技，很多是会让一些工作岗位消失的，在提高收入方面的效果可能也不尽相同。但即便是这样，也应加快新科技的应用。

**医生盯着电脑*

麦肯锡在2015年进行的研究中称，全球生产率的增长速度有望较过去半个世纪的平均增速1.8%提高一倍以上。

“农业、食品加工、汽车、零售和医疗五个行业的案例分析说明，到2025年时，19国集团(G19)和尼日利亚的生产率年增速可能高达4%，足以抵消人口变化趋势的影响，”麦肯锡的报告显示。(here)

这些都是以现有科技的知识性传播为前提，而且其中四分之三的潜在成长纯粹是来自把现已大量使用的“最佳做法” 更加广泛运用而已。有些其实一点都不复杂，像是在韩国及日本，就是学习运用既有的零售库存管理技术。有些则是比较具有未来色彩，像是亚马逊所使用的人工智能与机器人，提升仓储与出货管理效率。

或以美国医疗保健为例，信息科技笨拙庞大，导致医生与护士耗费许多时间盯着电脑屏幕看，没时间从病患身上获得更有用的资讯。新科技的成本也在下降，自行开业的牙医更能够负担3D打印机。

随着科技散播更加深入新兴市场，其中一些效应是呈现地域性的，另外一些则是在行业领域呈现垂直性效应，较小型业者迎头赶上，以免被亚马逊这类强者所毁灭。

科技的传播会摧毁就业机会，同时为智力资本和金融资本带来回报，从而加剧不平等现象，并导致社会与政治紧张形势升温。

而长期以来一直分散在全球、以利用不同地区间劳动力成本差异的制造业，也将趋向越来越靠近终端市场，因其对劳动力的依赖程度降低，也由于其价值更多地蕴含在自己特有的软件与工艺当中。

这种趋势可能很快就要面对一些政治阻力需要克服，从最近民粹主义的兴起以及政治人物频频发表反全球化言论中即可见一斑。

PIMCO的Fels与Tracey认为，高科技带动生产率增长未必是一场零和游戏，搞不好还可以促进竞争与就业。

促进增长肯定会带来的一个结果是对债券价值的冲击，此时市场正在进行调整，让收益率曲线呈现更加正常的形态。

而这还不是最糟的，即便对于债券投资者而言也是如此。(完)