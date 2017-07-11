《SAFT专栏》英国可能出现冲击英债和养老基金的罕见经济衰退

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透7月10日 - 英国不仅是出现经济衰退的可能性正在上升，这可能还是一次导致债券所有者受到严重冲击的罕见衰退。

在英国退休基金面临资金严重不足问题之际，若经济衰退冲击债券市场，可能将进一步削弱英国养老体系，因为退休基金是价值欠佳的英国公债的主要买家之一。

随着脆弱的保守党政府开始艰难的退欧谈判，而且在谈判中处于弱势，英国经济面仍不断传出坏消息。

信用卡公司Visa周一公布的调查结果显示，在截止6月的三个月，英国消费者支出较上年同期下降0.3%。会计师事务所德勤(众信, Deloitte Touche)的另一项调查显示，72%的企业财务长对英国退欧后的业务前景持悲观态度。德勤指出，企业预计招聘、资本支出和可自由支配的个人开支将下滑。

英国消费者不止不愿花钱，其支出占可支配收入的比例也创下50多年来最低，因为薪资增长赶不上通胀。英国经济已然接近停滞：6月底出炉的第一季国内生产总值(GDP)终值仅较前季增长0.2%。

而英国央行决策者的鹰派立场让情况变得更复杂。他们必须要应对通胀超标以及让英镑面临风险的经常帐巨额赤字问题。最近发表讲话的英国央行决策者中约有一半要么呼吁、要么说他们可能考虑很快加息。若果真如此，将是英国10年来首次加息。

甚至总裁卡尼在6月也一改稍早的言论，称如果薪资增长和企业投资加速上升，他可能考虑加息，但这两者似乎都不可能出现。

“在贸易、投资和金融分化面临的风险都升温之际，英国要仰赖陌生人的善意，”卡尼在6月时称，这番讲话可能透露了他的隐忧。

英国有可能出现经济萎缩，而且如果金融市场对英国资产的信心恶化，央行可能通过加息来保护英镑，这并非不可思议的事。

因此，经济衰退期间债券也可能遭受重创，而不能继续发挥投资组合中一贯的稳定作用，甚至都还不用考虑英镑贬值对全球投资者的打击。在经济低迷时，股市受创，而债券表现往往相对较好。

**不幸的是，必须面对债市颓势**

这一切都发生在英国公债实质价值或经通胀调整的价值非常糟糕之际。10年期通胀保值债券实质收益率为负1.7%，甚至有人愿意买进收益率为负1.42%的30年期通胀保值债券。

英债价值之所以不佳，部分是因市场认为全球和英国的经济增长将迟滞。此外至关重要的是，许多英国养老基金希望对有朝一日必须支付的资金进行对冲。

诚如资产管理公司Legal and General Investment Management(LGIM)所指出的，英国确定给付制养老基金的债务为1.765万亿英镑，大都和通胀挂钩，但英国的通胀保值债券市场规模只有4,000亿英镑。

“但在英国结构性疲弱达到极限的情况下，尤其是如果决策者误判问题或对因应措施估计错误，那么就有可能发生实质收益率走势反转，而且可能是骤然反转，”LGIM的Anton Eser和Daniela Russell在给客户的研究报告中表示。

首先，经济衰退或衰退威胁，都可能促使领导者急剧放松财政政策，以期阻止或减轻衰退情况。

其次，外资或许会一致失去对英国资产的信心，推低英镑并迫使英国央行升息，不只是为了对抗通胀，也为了支持英镑。

养老基金先前大量买入英债以对冲负债，很大部分是因为监管当局的鼓励。一旦在衰退期间英债大跌，肯定也伴随着股市下跌，这对许多英国养老基金来说是难以承受的。

顾问公司Punter Southall表示，预期每三个确定给付制养老计划中就有一个将无法全额给付。只有20%的养老计划被Punter Southall评为“强劲”。(www.riskofruin.co.uk/)

如果英国即便在经济蹒跚之际仍必须升息，那么这些数据可能还是太乐观了。(完)