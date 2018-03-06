《RUSSELL专栏》美国WTI原油价格涨势突出 对亚洲出口随之急坠

(本文作者Clyde Russell为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2016年6月，途经新加坡南部海域的油轮。REUTERS/Edgar Su

路透澳洲朗塞斯顿3月6日 - 受美国指标原油对国际原油贴水缩窄，以及其他供应国致力于维持竞争力的影响，美国销往亚洲的原油出口似乎开始遭遇阻力。

根据船舶追踪及港口数据，亚洲2月的美国原油进口量约560,000桶/日，远低于1月的676,190桶。

3月份的数据可能更低，因汤森路透Oil Research and Forecasts资料显示，亚洲进口量仅约290,000桶/日。

尽管这些估计值还会进行修正，但3月的数据应不致出现大幅的调整，因为任何将于本月在亚洲卸货的船货，必须在今天以前、最慢不能再拖超过一天左右，就必须离开美国的港口。

美国销往亚洲原油放缓的罪魁祸首，或许是指标美国西德克萨斯中质油(WTI)对布兰特原油的贴水缩减所致。布兰特原油为全球其他地区轻质原油的价格指标。

周一收盘时，WTI比布兰特每桶低3.11美元，略高于3月1日创下的七个月来最窄贴水—3美元。

去年9月底WTI对布兰特的贴水高达每桶7.07美元，因飓风哈维重创美国墨西哥湾炼油业，影响对WTI原油的需求。

在那之后，两者价差仍维持在相对较宽水准，去年底在每桶6.48美元，但今年以来持续缩窄，因受到美国炼油业及海外买主的强劲需求推动。

11月亚洲的美国进口原油数量为72.66万桶/日，1月为67.619万桶/日，分占为单月最高纪录前两名，显示WTI走势相对弱于布兰特，亚洲贸易商很快便采取行动把握机会。

实货原油价差可能实际上比期货反映的更窄。

根据报价机构阿格斯(Argus)的价格评估资料，即期福尔蒂斯及奥塞贝格实货原油上周收在每桶64.77美元，而WTI休斯顿实货原油价格63.03美元，两者价差1.74美元。

**出口亚洲的不利因素**

在这个水平，亚洲买家从美国墨西哥湾进口石油并不合算，因为至少需要每桶4美元的贴水才能抵消因路程远而多出来的运费。

最近从美国到亚洲的运费也在上涨。根据汤森路透数据，3月2日从休斯顿运输一吨原油到中国的运费为29.01美元，2月初和去年9月底时分别为18.44和16.79美元。

另外一个不利于美国原油向亚洲出口的因素是，中东和非洲的传统石油供应国可能有充足的供应。

在需求低迷的第二季度，亚洲几家炼厂进行例行检修。需求清淡时，沙特等中东产油国通常下调官方售价(OSPs)，实货市场贴水幅度也会走阔。

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)周一发表声明称，将调降4月装船的阿拉伯轻质原油(Arab Light)官方售价(OSP)，至每桶较区域指标阿曼-迪拜原油升水1.10美元，这低于3月船货的每桶升水1.65美元。

这和在声明发布前接受调查的区域交易商与精炼商的预期相符，并显示沙特仍在尽力确保自己的原油保持竞争力，尽管也维持承诺，会按石油输出国组织(OPEC)及俄罗斯等其他产油国所达成减产协议的条款抑制产量。

沙特OSP为伊拉克、伊朗和科威特等中东其他产油国的官方售价引领趋势。

总的来说，美国对亚洲的原油出口似乎正在面临阻力，而只有当WTI较布兰特油价的贴水再度扩大，这种阻力才可能缓解。

贴水要想扩大，很可能需要页岩油产量增加，美国炼油需求趋于平稳，外加OPEC持续减产以确保WTI之外的原油价格维持高位。

图表：美国对亚洲原油出口大降 tmsnrt.rs/2D3vTPA

(完)