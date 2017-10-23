《外汇专栏》短期人民币大幅贬值可能性极低

（作者为11 ADVISOR的外汇分析师Joe，本文仅代表其本人观点。）

资料图片：2010年8月，人民币和港元纸币。REUTERS/Bobby Yip

很难相信今年人民币对港币走势会出现如此单边涨势，我们从事后看，确实错过了这个放在年初没人会相信的机会，特别是年初港元触及7.75强方兑换保证汇率（金管局最后的港元卖家）。

首先港元今年对美元跌势还是因为拆借利差，可以看到美国和香港一月与三月的利差走阔，直到港元对美元跌破7.80，最低触及7.8250，离金管局的弱方兑换保证7.85只有250pips，随后金管局买入港元，拆借利率上涨，价格回到联系汇率价格7.80。

而整个阶段，人民币对港币从年初的1.1160上涨至最高1.12。人民币没有随港币同跌的原因，很大程度上当然是因为美元的跌势，另外也非常重要的是，中国今年的经济情况良好，资金外流情况得到很大缓解。

我们从CNY和CNH即期日内差与CNY和人民币中间价的差就可以看到，在2015年8月11日汇改之后，随着美元的涨势到2016年第一季度，人民币的贬值预期越来越小，直到2017年CNH和CNY日内差呈现负值，意味着人民币有升值预期，这里的预期是市场情绪的转化，不意味着即将开始新的趋势，毕竟2017年初美元的回撤对我们来说是始料未及的。

另外，美国财政部在上周二发布的半年度国际汇率报告中再次没有将中国列为汇率操纵国，以及特朗普11月的访华都预示着短期人民币大幅贬值的可能性极低，即使市场在重新计价美联储年底加息预期。

相反，从香港银行系统结余看，港元近期没有资金流入迹象，不出意外市场会随拆借利率下跌，港元对美元还会呈现弱势。

从策略上看，虽然我们看涨美元对G3货币对, 但如果美元回撤，我们认为做多人民币/一揽子货币指数里权重最高的亚系货币韩元KRW或者港元都是可以选择的。

这个策略类似于我们买涨欧元/瑞郎。（完）