康卡斯特提出以310亿美元收购Sky 对默多克发起挑战

路透伦敦2月27日 - 美国最大有线电视运营商康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)周二提出以310亿美元收购欧洲付费电视集团Sky(SKYB.L)，对新闻集团董事长兼执行长默多克(Rupert Murdoch)旗下二十一世纪福克斯和Bob Iger的华特迪士尼收购Sky的举措发起挑战。

康卡斯特称，其提出的收购价为每股12.50英镑，远高于福克斯提出的每股10.75英镑；Sky股价周二盘中大涨18%。康卡斯特是一家规模达1,840亿美元的媒体巨擘，旗下拥有美国国家广播公司(NBC)和环球影业(Universal Pictures)。

Sky此前已同意售予默多克旗下的二十一世纪福克斯(FOXA.O)，但因担心默多克在英国的影响力而被推迟。欧洲有2,300万个家庭采用Sky付费电视，其以技术创新闻名。

华特迪士尼在另一宗交易中将以520亿美元收购包括Sky在内的福克斯资产。

英国竞争监管机构曾于1月表示，默多克计划中的收购应被阻止，除非找到防止他影响该公司新闻部门Sky News的方法。

英国竞争和市场管理局(CMA)称，默多克全部并购英国电视公司Sky不符合公众利益，因为这将给这位媒体大亨太大影响力。(完)