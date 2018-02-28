焦点：康卡斯特提出310亿美元收购Sky 默多克和迪士尼如意算盘要落空

路透伦敦2月27日 - 美国最大有线电视运营商康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)提出，以310亿美元收购欧洲最大的付费电视集团Sky(SKYB.L)，使新闻集团董事长兼执行长默多克(Rupert Murdoch)旗下二十一世纪福克斯(FOXA.O)和华特迪士尼(DIS.N)控制Sky的计划受到威胁。

康卡斯特周二宣布，其提出的收购价为每股12.50英镑，高于福克斯给出的每股10.75英镑。康卡斯特是全球最大的娱乐公司，旗下拥有美国国家广播公司(NBC)和环球影业(Universal Pictures)。

Bob Iger的华特迪士尼在另一宗交易中将以520亿美元收购包括Sky在内的福克斯资产。

康卡斯特的全现金主动收购报价确立了Brian Roberts与默多克针锋相对的局面。现年86岁的默多克当年帮助创立了Sky，并在英国的付费电视领域开疆拓土。Iger也是多年来的老对手，此前康卡斯特在2004年试图收购迪士尼未果。

“Sky和康卡斯特是完美组合：我们在制作和销售内容方面都是领军者，”Roberts说。Sky股价跳涨逾20%，收报13.31英镑，表明投资者预计会出现竞购战。

在对Sky的追逐已然火热之际，康卡斯特出手可能促使福克斯提高报价，或促使迪士尼对Sky发起直接竞购。福克斯在声明中称，仍维持12月宣布的现金报价。

随着线上业者Netflix(网飞)(NFLX.O)和亚马逊(AMZN.O)使得许多客户取消对传统媒体的订阅，传媒业者被推入日益升温的交易。

康卡斯特去年提出以600亿美元收购福克斯资产，但最终败给迪士尼。

Sky敦促投资者冷静，因为接洽并不意味着一个确定的收购方案。Sky向英国、爱尔兰、德国、意大利和奥地利2,300万家庭提供体育节目、电影和宽带服务。

默多克的福克斯在2016年12月同意以现金交易收购61%不在自己手中的Sky股权，但这项收购遭到监管机构的频频阻拦，理由是担心默多克在英国拥有太大的影响力。

Sky本月同意以低于预期的价格获得英超联赛转播权，这可能提振其今后获利，并促使投资者要求更高的出价。此后该公司股价一直高于上述出价。

如果康卡斯特因为Sky董事长是默多克之子James而未进行敌意收购，那么其将还需获得Sky独立董事的支持。James同时也是福克斯的执行长。

Sky的独立董事料将在接下来几天召开会议讨论该出价。该公司也表示他们铭记对投资者的责任。

康卡斯特的一位发言人称，将会申请让布鲁塞尔的监管机构审查这项交易，预计在布鲁塞尔将会避免冗长的调查。英国媒体大臣曾表示，会在6月14日前就福克斯收购Sky交易作出裁决。这意味着康卡斯特收购交易获批的窗口期缩短。(完)