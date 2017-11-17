康卡斯特和威讯对二十一世纪福克斯资产表达收购兴趣--消息

路透11月16日 - 两位知情人士周四告诉路透，康卡斯特(Comcast) (CMCSA.O)和威瑞森通讯(Verizon Communications) (VZ.N)均已表达收购二十一世纪福克斯 (FOXA.O)资产的兴趣。

此前一位消息人士称，美国司法部准备透过诉讼阻止美国最大的付费电视供应商AT&T (T.N)以854亿美元收购时代华纳(TWX.N)，这让人对美国政府是否将允许大媒体交易案打上问号。即便如此，上述康卡斯特和威讯有兴趣的消息仍传了出来。

福克斯的资产权益包括福克斯的电影及电视制作公司、福克斯有线电视网以及国家地理(National Geographic)，还有印度Star卫视及欧洲付费电视供应商Sky Plc (SKYB.L)等国际媒体。一位消息人士说，这些资产都是最近福克斯与华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)交易谈判所谈到的对象。

福克斯股价周四盘后跳涨近8%，维亚康姆(Viacom) (VIAB.O)和美国CBS公司(CBS.N)也上涨逾2%，显示投资者可能将它们视为潜在目标。

消息人士补充称，康卡斯特已经就其意向接触福克斯，谈判处于初始阶段。不能保证两家公司之间的谈判能达成协议。因此事尚未公开，消息人士要求匿名。

福克斯、康卡斯特和威讯均没有发表评论。

康卡斯特是美国最大的有线电视提供商，在2011年购买了NBC环球(NBCUniversal)。若能达成协议，将增强NBC环球的实力，并提高康卡斯特对视频流服务提供商Hulu的持股。

其中一位消息人士称，威讯也正与福克斯进行初始谈判。若达成协议，这家美国头号无线运营商将获得电影和电视节目所有权，并提供给其手机用户。(完)