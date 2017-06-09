焦点：科米在美国会听证会上称特朗普解雇他是为了破坏涉俄调查

路透华盛顿6月8日 - 美国联邦调查局(FBI)前任局长科米周四指责总统特朗普解雇他是试图破坏对其竞选团队涉俄一事的调查。外界怀疑俄罗斯力图干预2016年的美国大选。

这是多年来最令人瞩目的一场美国国会听证会，科米对议员们称，特朗普于5月9日将他解职后，美国政府曾说谎并中伤他和FBI。

在两个多小时的作证过程中，科米对参议院情报委员会表示，他相信特朗普曾于2月指示他，要FBI放弃对前美国国家安全顾问弗林(Mike Flynn)的调查。对弗林的调查是整个涉俄事件调查的一部分。

科米不表态他是否认为特朗普妨碍司法，但补充说，这将由目前调查此事的特别检察官穆勒来分辨。

“我认为不应该由我来断言，总统与我的对话是否构成妨碍企图。我认为这是一个令人非常不安的事情，非常令人担忧，”科米作证时称。

独自座在一张小桌旁，面对一大堆参议员提出的一个又一个问题，科米给出了简短而慎重的回答。他描述了一位专横的总统形象，他不信任这位总统，而这位总统迫使他停止FBI对弗林的调查。

批评特朗普的人认为，特朗普阻止FBI调查的努力，可能算得上妨碍司法。这样的行为或许会导致国会弹劾特朗普，尽管控制两院的共和党几乎没有显示出这样的意愿。

对于特朗普或其助手与俄罗斯之间的任何联系，科米并未披露出新的重大消息。这起所谓的“通俄门”让特朗普在上任头几个月陷入困扰，分散了他在推进美国医保体系改革和减税政策目标方面的精力。

尽管如此，“通俄门”可能继续给特朗普的总统生涯笼罩阴霾，尤其是FBI调查已不仅限于弗林，还扩大到特朗普的女婿兼顾问库什纳(Jared Kushner)身上。美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)已不得不回避相关调查。

科米遭解职后，特朗普政府给出不同的理由。特朗普后来在5月11日承认因为涉俄调查开除科米，这与其手下的说法相互矛盾。

被问及自认遭特朗普革职的原因时，科米表示他也不确定。他还表示：“我接受总统的说法。我知道自己被解职，是因为自己在通俄调查中的某些做法可能对他造成压力、可能激怒了他，所以他决定把我开除。”

科米反复表示有些细节是他无法在公开场合讨论的，表明了他握有只能不公开透露给参议员的敏感信息。

**全然的谎言**

科米表示，特朗普政府在他被解职后表示FBI内部乱成一团，员工对局长失去信心，这些评论中伤了他的名誉。“那些全然是谎言，”科米说道。

科米的指控可能令特朗普政府更加深陷法律困境。情报机构认定俄罗斯以黑客手段入侵民主党高层的电邮，试图让大选朝着有利于特朗普的方向发展，穆勒与几个国会委员会正就此进行调查。

俄罗斯已否认有干预行为。白宫方面也否认与莫斯科有所勾结。

特朗普在对支持者的演说中誓言继续奋战。“我们遭到围攻...但我们终将会比以前更壮大、更好、更强，”他表示。

“我们知道该如何奋战下去，绝对不会放弃，”特朗普说道。

特朗普的私人律师Marc Kasowitz称，科米的证词证明特朗普不在任何的调查中，没有一张选票是因俄罗斯干预去年选举而改变的证据。Kasowitz否认特朗普如科米所言，曾对科米说过需要和期待其忠诚的话。

科米称，他觉得需要把他同特朗普谈话的内容公开，以期能促使有关方面任命特别检察官。此事后来确实发生了。科米还称，他把记录他与特朗普谈话的备忘录副本给了司法部以外的人士，还“要求一位友人向记者分享备忘录的内容”。

科米称，他让哥伦比亚法学院的一位教授看过该备忘录。这位教授指的是Daniel Richman，此人向路透证实他就是科米在证词中提到的人。

Kasowitz称，“将由适当的机构”来决定是否应当把科米提供的内容，“与其他所有正在调查的事项一道接受调查”。

**‘老天啊，我真希望有录音’**

科米称不知道是否有他同特朗普谈话内容的录音，但表示如果有，那就应当公开。

“老天啊，真希望有录音，”科米说。

科米证实他同特朗普会面后会做笔记，因为“我确实担心他可能对我们会面的性质撒谎，因此我觉得做记录真的很重要”。

美国股市周四小幅收高，市场对科米的证词基本没有反应，认为仅凭其证词不大可能让特朗普下台。

科米称，特朗普并未试图让他放弃全部涉俄调查，只是放弃有关弗林的部分。

共和党参议员Marco Rubio问科米，鉴于特朗普的总统地位以及那次谈话的地点和环境，他是否认为总统关于让弗林这件事过去的要求是一项命令？

“是的，”科米回答。

乔治城大学法律中心教授Laura Donohue表示，如果特朗普开除科米是为了改变涉俄调查的方向，那就构成妨碍司法。(完)