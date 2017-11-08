欧洲金融：泛欧交易所公布每周大宗商品报告细节，明年起实施

路透巴黎11月8日 - 泛欧交易所(Euronext)周三对明年起发布的每周大宗商品报告做出详细介绍。报告旨在满足欧洲针对提升金融市场透明度的新规要求。

该交易所将从明年1月3日起发布每周“交易商持仓”(CoT)报告，披露投资者所持仓位，做法类似于美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的报告。泛欧交易所的衍生品市场主要包括农产品。

2008-2009年金融危机过后，为避免不透明交易引发灾难的情况再次出现，欧洲监管机构倡导更为透明的股票交易，并就一系列法规达成一致，由此推出新金融工具市场指令(MiFID II)。

交易商持仓报告能让投资者更清楚地了解市场，提供哪类参与者买或卖了何种产品的信息。

泛欧交易所称，将在欧洲中部时间每周三1730左右发布报告，汇集截至前一周五收盘时的持仓情况。

美国CFTC报告每周五发布，基于截至当周二收盘时的数据。

根据欧盟监管机构的定义，泛欧交易所运营商被分为五大类：投资公司或信贷机构、投资基金、其他金融机构、商业企业，以及根据2003/87/EC指令负有合规义务的运营商，包括那些需要温室气体排放许可的运营商。

对于每一个类别，交易所将公布多仓和空仓仓位、较前一周变动、占整体未平仓合约比重、以及持有仓位的市场参与者的总数。

“报告将提供附加的信息，对于提高透明度来说是好事。我们将能够评估业内人士交易哪些产品，不交易哪些产品。我们可以进行对比，”泛欧交易所大宗商品主管Olivier Raevel对路透表示。

他说，每种产品将有一份报告。

除此之外，市场参与者还要每天向包括泛欧交易所和欧洲证券和市场管理局(ESMA)在内的相关当局提供一份所有场内人员持有仓位的细分报告。

泛欧交易所的主要大宗商品衍生品是磨粉小麦、玉米和油菜籽等合约。(完) (编译 刘秀红/李春喜 审校 张明钧)