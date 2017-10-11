《路透精英汇》油价料将原地踏步 但潜在对伊新制裁构成上行风险-FGE

路透新加坡10月11日 - 费氏全球能源咨询公司(FGE)的总裁Jeff Brown称，未来一、两年油价仍将处于相对较低水准，原因是虽然石油输出国组织(OPEC)减产，但供应依然充裕；不过美国可能对伊朗实施新制裁，这将对油市构成上行风险。

资料图片：2016年6月，俄罗斯M10石油公司旗下一家加油站的加油枪。REUTERS/Maxim Zmeyev

OPEC和包括俄罗斯在内的非OPEC产油国之前同意，从今年年初开始每日减产180万桶，以支撑油价。

Brown在路透全球商品峰会上称，虽然这令油市的供应大量过剩局面逐渐收紧，但2018年和2019年燃油库存可能依然高企。

“我们没有看到重要理由，说明库存将从当前依然偏高的水平大幅下降。因此我们也没有看到油价将在2018年大幅起落的重要理由，2019年的情况也一样，”Brown周三在新加坡说。

他还说，鉴于明年美国的石油产量料将从目前的950万桶/日左右升至逾1,000万桶，除了将当前定于2018年3月到期的减产协议延长之外，OPEC几乎没有其他选择。

“OPEC没有一个退出策略。他们需要继续管理市场，否则价格将大幅下跌...如果OPEC决定不延长(减产协议)，那么油价可能很容易就回落至30多美元，”他说。

石油供应和价格面临的一个最大风险是美国对伊朗采取新的制裁措施；美国总统特朗普正在威胁要采取新的对伊制裁举措。

“虽然在对伊制裁问题上美国似乎是在单独行动，但从以往的情况来看，美国单独制裁就十分有效了，”他说。

“美国制裁可切断大量伊朗石油贸易融资。上次我们已经看到，制裁切断了100万桶/日的石油供应。我认为这次规模不会那么大，但仍将影响重大，”Brown表示。

尽管石油需求增长强劲--尤其是来自新兴经济体的需求，还有供应意外中断的风险，但Brown对业内寄望油价重返每桶100美元的期望发出警告。

“油价在每桶100美元的问题是，每一个生产项目都会开工。在这种情况下，市场不可能在100美元的价位上保持平衡。因此我们必须适应长期油价保持在60或70美元上方不太多的水平，”他说。

Brown说，从长期来看，能源效率提高以及电动汽车的崛起将蚕食能源需求。

“对于汽油，一旦到了2020年代需求增长将逐渐放缓...我们预计需求在2030年前后见顶，”他说。

“这对于炼厂而言很艰难。现在汽油可以让他们大把赚钱，但往后看七八年，情况就变得很不稳定。”

费氏全球能源咨询公司总部位于伦敦和新加坡，主要向石油和天然气市场的客户提供咨询服务，业务侧重于亚洲。(完)