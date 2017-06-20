《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡6月20日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $46.67/$46.20 阻力$47.14/$47.72 棕榈油 2,472/2,441马币(林吉特) 阻力2,498/2,523马币 西德克萨斯中质油 - 阻力$44.55/$45 (WTI) 支撑$44.10/$43.54 现货金 - 阻力$1,247/$1,251 支撑$1,243/$1,234 LME期铜 $5,637 阻力$5,746/$5,833 LME期铝 $1,899 支撑$1,885/$1,871 CBOT大豆 $9.44, $9.52-1/2 支撑$9.37-1/4, $9.30-1/2 CBOT玉米 $3.79-3/4 支撑$3.76-1/4, $3.72-1/2 CBOT小麦 $4.76-1/4, $4.83 支撑$4.65-3/4, $4.59-1/2 纽约咖啡 $1.2180/$1.1555 阻力$1.2640/$1.2910 纽约可可 $1,865/$1,797 阻力$1,971/$2,097 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问 ，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 郑茵)