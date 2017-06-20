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2017年6月20日 / 凌晨1点14分 / 2 个月前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡6月20日 - 
 合约              目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油        $46.67/$46.20             阻力$47.14/$47.72
 棕榈油            2,472/2,441马币(林吉特)   阻力2,498/2,523马币
 西德克萨斯中质油  -                         阻力$44.55/$45
 (WTI)                                       支撑$44.10/$43.54
 现货金            -                         阻力$1,247/$1,251
                                             支撑$1,243/$1,234
 LME期铜           $5,637                    阻力$5,746/$5,833
 LME期铝           $1,899                    支撑$1,885/$1,871
 CBOT大豆          $9.44, $9.52-1/2          支撑$9.37-1/4, $9.30-1/2
 CBOT玉米          $3.79-3/4                 支撑$3.76-1/4, $3.72-1/2
 CBOT小麦          $4.76-1/4, $4.83          支撑$4.65-3/4, $4.59-1/2
 纽约咖啡          $1.2180/$1.1555           阻力$1.2640/$1.2910
 纽约可可          $1,865/$1,797             阻力$1,971/$2,097
 (完)    
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问
，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 郑茵)

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