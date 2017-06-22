《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡6月22日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $45.62 支撑$44.41/$43.76/$43.18 棕榈油 2,420马币(林吉特) 阻力2,453/2,467马币 西德克萨斯中质油(WT $43.16 支撑$42.08/$41.18 I) 现货金 $1,257 支撑$1,248/$1,243 LME期铜 $5,691/$5,647 阻力$5,778/$5,832 LME期铝 $1,885 支撑$1,862/$1,849 CBOT大豆 $9.09-1/2 阻力$9.20-3/4, $9.23-1/2 CBOT玉米 $3.66-1/2, $3.63 阻力$3.71-1/4, $3.75-1/4 CBOT小麦 $4.55 阻力$4.65-3/4 纽约咖啡 $1.2150/$1.2030 阻力$1.2285/$1.2340 纽约可可 $1,767 阻力$1,971/$2,097 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及 产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 张荻)