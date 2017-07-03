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2017年7月3日 / 凌晨1点22分 / 1 个月前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡7月3日 - 
 合约                目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油          $49.27/$49.51            支撑 $48.82/$48.56
 棕榈油              2,444/2,435 马币(林吉特  阻力 2,474 马币
                     )                        
 西德克萨斯中质油(W  $46.82/$47.03            支撑 $45.94/$45.85
 TI)                                          
 现货金              $1,231/$1,225            阻力 $1,246/$1,251
 LME期铜             $6,029                   支撑 $5,921/$5,833
 LME期铝             $1,912/$1,898            阻力 $1,925/$1,941
 CBOT大豆            $9.91/$9.93              支撑 $9.68-1/4, $9.65
 CBOT玉米            $4.00-1/2                支撑 $3.95-1/2, $3.91-1/2
 CBOT小麦            $5.52-1/4, $5.68-1/4     支撑 $5.29
 纽约咖啡            $1.2885                  支撑 $1.2490/$1.2330
 纽约可可            $1,980                   支撑 $1,917/$1,908/$1,895
 
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及
产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)

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