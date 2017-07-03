《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡7月3日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $49.27/$49.51 支撑 $48.82/$48.56 棕榈油 2,444/2,435 马币(林吉特 阻力 2,474 马币 ) 西德克萨斯中质油(W $46.82/$47.03 支撑 $45.94/$45.85 TI) 现货金 $1,231/$1,225 阻力 $1,246/$1,251 LME期铜 $6,029 支撑 $5,921/$5,833 LME期铝 $1,912/$1,898 阻力 $1,925/$1,941 CBOT大豆 $9.91/$9.93 支撑 $9.68-1/4, $9.65 CBOT玉米 $4.00-1/2 支撑 $3.95-1/2, $3.91-1/2 CBOT小麦 $5.52-1/4, $5.68-1/4 支撑 $5.29 纽约咖啡 $1.2885 支撑 $1.2490/$1.2330 纽约可可 $1,980 支撑 $1,917/$1,908/$1,895 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及 产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)