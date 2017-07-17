《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡7月17日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $49.54 支撑位 $48.89/$48.23 棕榈油 2,577马币(林吉特) 支撑位 2,541/2,517马币 西德克萨斯中质油(WTI) $47.32 支撑位 $46.45/$45.92 现货金 $1,238/$1,246 支撑位 $1,225/$1,217 LME期铜 $5,977 支撑位 $5,881/$5,860 LME期铝 - 阻力位 $1,939/$1,953 支撑位 $1,917/$1,903 CBOT大豆 $9.85-3/4 阻力位 $10.04-1/2, $10.10-1/2 CBOT玉米 $3.81-1/4, $3.77-1/2 阻力位 $3.90-1/2, $3.95-1/2 CBOT小麦 $4.91-1/2 阻力位 $5.10-1/4, $5.29 纽约咖啡 $1.3555/$1.3785 支撑位 $1.3185/$1.2955 纽约可可 $1,947/$1,967 支撑位 $1,893/$1,869 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关 本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 张若琪)