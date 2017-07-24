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2017年7月24日 / 凌晨1点26分 / 12 天内

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡7月24日 - 
 合约                   目标位($代表美元)          支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油             $47.42/$46.42              阻力位 $48.81/$50.19
 棕榈油                 2,591/2605马币(林吉特)     支撑位 2,560/2,533马币
 西德克萨斯中质油(WTI)  $44.91/$44.09              阻力位 $46.26/$47.61
 现货金                 $1,261/$1,274              支撑位 $1,250/$1,239
 LME期铜                $5,932                     阻力位 $6,013/$6,049
 LME期铝                $1,903/$1,895              阻力位 $1,928/$1,939
 CBOT大豆               $9.92-1/4, $9.83           阻力位 $10.07, $10.16-1/4
 CBOT玉米               $3.79-1/2, $3.76           阻力位 $3.89, $3.90-1/2
 CBOT小麦               $4.80-3/4, $4.68-1/4       阻力位 $4.97-3/4, $5.04
 纽约咖啡               $1.3785, $1.3945           支撑位 $1.3555/$1.3370
 纽约可可               $1,995                     支撑位 $1,947/$1,917
    (完)

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有
关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 张若琪)

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