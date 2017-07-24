《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡7月24日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $47.42/$46.42 阻力位 $48.81/$50.19 棕榈油 2,591/2605马币(林吉特) 支撑位 2,560/2,533马币 西德克萨斯中质油(WTI) $44.91/$44.09 阻力位 $46.26/$47.61 现货金 $1,261/$1,274 支撑位 $1,250/$1,239 LME期铜 $5,932 阻力位 $6,013/$6,049 LME期铝 $1,903/$1,895 阻力位 $1,928/$1,939 CBOT大豆 $9.92-1/4, $9.83 阻力位 $10.07, $10.16-1/4 CBOT玉米 $3.79-1/2, $3.76 阻力位 $3.89, $3.90-1/2 CBOT小麦 $4.80-3/4, $4.68-1/4 阻力位 $4.97-3/4, $5.04 纽约咖啡 $1.3785, $1.3945 支撑位 $1.3555/$1.3370 纽约可可 $1,995 支撑位 $1,947/$1,917 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有 关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 张若琪)