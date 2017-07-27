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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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2017年7月27日 / 凌晨1点46分 / 9 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡7月27日 - 
 合约                      目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油                $51.76                    支撑位 $50.20/$49.72
 棕榈油                    2,654/2,675马币(林吉特)   支撑位 2,599马币
 西德克萨斯中质油(WTI)     $49.30                    支撑位 $48.38/$47.81
 现货金                    $1,274                    支撑位 $1,256/$1,250
 LME期铜                   $6,400/$6,448             支撑位 $6,311/$6,257
 LME期铝                   $1,962/$1,975             支撑位 $1,928
 CBOT大豆                  $9.78                     阻力位 $10.04, $10.11
 CBOT玉米                  $3.79-1/2                 阻力位 $3.89, $3.93
 CBOT小麦                  $4.70-1/4                 阻力位 $4.80-3/4, $4.87
 纽约咖啡                  $1.3785                   支撑位 $1.3370/$1.3185
 纽约可可                  $1,889/$1,866             阻力位 $1,941/$1,958
    (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 张若琪)

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