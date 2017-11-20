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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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2017年11月20日 / 凌晨12点54分 / 2 天前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡11月20日 - 
 合约                   目标位($代表美元)          支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油             $63.09/$63.56              支撑位 $62.23/$61.82
 棕榈油                 2,741/2,761马币(林吉特)    支撑位 2,708/2,696 ringgit
 西德克萨斯中质油(WTI)  $57.24/$57.72              支撑位 $55.99/$55.61
 现货金                 $1,309                     支撑位 $1,286
 LME期铜                $6,849/$6,907              支撑位 $6,756/$6,699
 LME期铝                $2,125/$2,148              支撑位 $2,081/$2,046
 CBOT大豆               $9.95-1/4, $10.02          支撑位 $9.90, $9.84-1/2
 CBOT玉米               $3.46                      支撑位 $3.42-1/4, $3.40
 CBOT小麦               $4.30, $4.31-1/2           支撑位 4.25-1/4, $4.23-1/4
 纽约咖啡               $1.2655/$1.2580            阻力位 $1.2765/$1.2855
 纽约可可               $2,148/$2,169              支撑位 $2,107/$2,082
    (完)    
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 杜明霞；审校　戴素萍)

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