《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡11月20日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $63.09/$63.56 支撑位 $62.23/$61.82 棕榈油 2,741/2,761马币(林吉特) 支撑位 2,708/2,696 ringgit 西德克萨斯中质油(WTI) $57.24/$57.72 支撑位 $55.99/$55.61 现货金 $1,309 支撑位 $1,286 LME期铜 $6,849/$6,907 支撑位 $6,756/$6,699 LME期铝 $2,125/$2,148 支撑位 $2,081/$2,046 CBOT大豆 $9.95-1/4, $10.02 支撑位 $9.90, $9.84-1/2 CBOT玉米 $3.46 支撑位 $3.42-1/4, $3.40 CBOT小麦 $4.30, $4.31-1/2 支撑位 4.25-1/4, $4.23-1/4 纽约咖啡 $1.2655/$1.2580 阻力位 $1.2765/$1.2855 纽约可可 $2,148/$2,169 支撑位 $2,107/$2,082 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议) (编译 杜明霞；审校 戴素萍)