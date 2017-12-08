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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
December 8, 2017 / 1:43 AM / in 2 days

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡12月8日 - 
 合约                 目标位($代表美元)     支撑位/支撑位($代表美元)
 布兰特原油           $62.54                支撑位$62/$61.60
 棕榈油               2,491/2,462马币(林吉  阻力位2,519/2,555马币
                      特)                   
 西德克萨斯中质油(WT  $57.05/$57.44         支撑位$56.50/$56.29
 I)                                         
 现货金               $1,239/$1,225         阻力位$1,250/$1,261
 LME期铜              $6,492/$6,451/$6,383  阻力位$6,623/$6,670
 LME期铝              $1,994                阻力位$2,028/$2,049
 CBOT大豆             $9.82-1/4             阻力位$9.98-3/4
 CBOT玉米             $3.49-1/4             阻力位$3.52-3/4, $3.54-3/4
 CBOT小麦             $4.23-3/4             支撑位$4.20, $4.18-1/2
 纽约咖啡             $1.2145/$1.1845       阻力位$1.2480
 纽约可可             $1,851                阻力位$1,888/$1,902
 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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