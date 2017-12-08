《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡12月8日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/支撑位($代表美元) 布兰特原油 $62.54 支撑位$62/$61.60 棕榈油 2,491/2,462马币(林吉 阻力位2,519/2,555马币 特) 西德克萨斯中质油(WT $57.05/$57.44 支撑位$56.50/$56.29 I) 现货金 $1,239/$1,225 阻力位$1,250/$1,261 LME期铜 $6,492/$6,451/$6,383 阻力位$6,623/$6,670 LME期铝 $1,994 阻力位$2,028/$2,049 CBOT大豆 $9.82-1/4 阻力位$9.98-3/4 CBOT玉米 $3.49-1/4 阻力位$3.52-3/4, $3.54-3/4 CBOT小麦 $4.23-3/4 支撑位$4.20, $4.18-1/2 纽约咖啡 $1.2145/$1.1845 阻力位$1.2480 纽约可可 $1,851 阻力位$1,888/$1,902 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)