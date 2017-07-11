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2017年7月11日 / 凌晨1点38分 / 1 个月内

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

路透新闻部

1 分钟阅读

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡7月11日 - 
 合约                    目标位($代表美元)      支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油              $47.78                 支撑位$46.85/$46.47
 棕榈油                  2,614马币(林吉特)      支撑位2,581/2,569马币
 西德克萨斯中质油(WTI)   $45.31                 支撑位$44.37/$44.06
 现货金                  $1,225                 支撑位$1,204/$1,196
 LME期铜                 $5,860                 支撑位$5,788/$5,743
 LME期铝                 $1,891/$1,877          阻力位$1,902/$1,912
 CBOT大豆                $10.21-3/4             阻力位$10.49, $10.67-1/2
 CBOT玉米                $4.12-1/2, $4.09       阻力位$4.17-1/2, $4.24-1/2
 CBOT小麦                $5.68-1/4              支撑位$5.52-1/4, $5.29
 纽约咖啡                $1.3180                支撑位$1.2755, $1.2590
 纽约可可                $1,805/$1,767          阻力位$1,841/$1,877
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻
求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 杜明霞；审校 白云)

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