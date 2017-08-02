《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡8月2日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $50.92/$50.31 阻力位 $51.69/$52.16 棕榈油 2,623马币(林吉特) 阻力位 2,675/2,703马币 西德克萨斯中质油(WTI) $47.92 阻力位 $49.24/$49.70 现货金 $1,258 阻力位 $1,274/$1,284 LME期铜 $6,272 阻力位 $6,385/$6,455 LME期铝 $1,896 阻力位 $1,922/$1,938 CBOT大豆 $9.63-1/4 阻力位 $9.77-1/2, $9.81 CBOT玉米 $3.71-1/4 阻力位 $3.79-1/2, $3.84-3/4 CBOT小麦 $4.52-3/4 阻力位 $4.68-3/4 纽约咖啡 $1.4045 支撑位 $1.3785/$1.3625 纽约可可 $1,976 阻力位 $2,019/$2,046 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾 问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 杜明霞；审校 张涛)