《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡9月22日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $57.27 支撑位$56.15/$55.85 棕榈油(12月) - - 西德克萨斯中质油(WTI) $51.40 支撑位$50.32/$49.93 现货金 $1,281/$1,263 阻力位$1,299 LME期铜 $6,394/$6,358/$6,216 阻力位$6,544/$6,588 LME期铝 $2,196 支撑位$2,139/$2,125 CBOT大豆(11月) $9,78-3/4 支撑位$9.68, $9.64-1/4 CBOT玉米(12月) $3.52-1/4, $3.54-1/4 支撑位$3.48, $3.46-1/2 CBOT小麦(12月) $4.57-1/4 支撑位$4.50-1/4, $4.47-1/2 纽约咖啡(12月) $1.37/$1.3940 支撑位$1.3340/$1.3160 纽约可可(12月) $2,049 支撑位$1,999/$1,984 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)