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《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位
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#货币新闻
2017年9月22日 / 凌晨12点53分 / 1 个月前

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

1 分钟阅读

 (本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡9月22日 - 
 合约                       目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
 布兰特原油                 $57.27                    支撑位$56.15/$55.85
 棕榈油(12月)               -                         -
 西德克萨斯中质油(WTI)      $51.40                    支撑位$50.32/$49.93
 现货金                     $1,281/$1,263             阻力位$1,299
 LME期铜                    $6,394/$6,358/$6,216      阻力位$6,544/$6,588
 LME期铝                    $2,196                    支撑位$2,139/$2,125
 CBOT大豆(11月)             $9,78-3/4                 支撑位$9.68, $9.64-1/4
 CBOT玉米(12月)             $3.52-1/4, $3.54-1/4      支撑位$3.48, $3.46-1/2
 CBOT小麦(12月)             $4.57-1/4                 支撑位$4.50-1/4, $4.47-1/2
 纽约咖啡(12月)             $1.37/$1.3940             支撑位$1.3340/$1.3160
 纽约可可(12月)             $2,049                    支撑位$1,999/$1,984
 (完)
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。) (编译 王丽鑫；审校 张若琪)

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